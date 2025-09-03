Semana de calma, por Sergi Mas

¡Qué bien nos sienta una semana sin Liga cuando llevamos conseguidos el 80% de los puntos en juego! Da lo mismo cuándo leamos este reclamo y por desgracia qué pocas veces podemos exhibir con orgullo el mismo. Pero es lo que hay.

Creo que resulta mucho mejor disfrutar del momento antes que repetir una y otra vez la evidencia que más tarde o más temprano perderemos tres o cuatro partidos, pues nos empequeñece como club y nos subraya nuestras señas de identidad catalanas, históricamente pesimistas independientemente de los colores que luzcamos en la camiseta.

A falta de menos de dos meses para la celebración del 125 aniversario de nuestro club, que caerá el martes 28 de octubre, conviene felicitarnos sobre la iniciativa del club -otra más- para que el dorsal 21 deje de ser propiedad de un futbolista en cada temporada para convertirse en lo que significa: humildad, esfuerzo, pertenencia y compromiso. Es decir, que lo luzca un futbolista de la cantera que haya cumplido méritos para saltar al primer equipo: quien lo lleve llevará la honorífica responsabilidad de lucirlo y defenderlo.

La verificación de esta apuesta por el fútbol base nos ayudará a resucitar el famoso "Yo, cantera" (¿por qué no?), un eslogan del club creado en los 80 que verificaba el innato compromiso de los colores blanquiazules con la exhibición de una cantera perica que siempre ha sido un ejemplo deportivo en Catalunya y en España y en los que la igualdad deportiva con el resto de rivales se ha demostrado en el terreno de juego.

Otra cosa es lo que apunta un tal Fonsi Loaiza, el nuevo Ghandi que pretende arreglar el mundo desde Twitter. Ha aprovechado una fotografía de Sergio, el seguidor perico atropellado en la previa del último derbi, con la doctora Montserrat Bernabéu, madre de Gerard Piqué, codirectora de la Fundación Guttman de Barcelona, lugar en el que mi tocayo está realizando su rehabilitación. Estoy por crear un premio perico al tonto del año. Es urgente.