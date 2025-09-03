Las protestas contra Israel obligan a La Vuelta a cancelar el final de la etapa en Bilbao

Las protestas contra Israel y en favor de Palestina han obligado a La Vuelta a cancelar el final de la etapa en la Gran Vía de Bilbao. No se designará un ganador de la etapa de hoy y los tiempos para la general se han tomado a tres kilómetros de meta, dado que la Ertzaintza no ha podido garantizar la seguridad del pelotón.

Los manifestantes ya intentaron detener la carrera en el primer paso por la línea de meta y han conseguido frenar la llegada de la caravana publicitaria, impidiendo que se desarrollara el final de etapa con normalidad. No se han otorgado puntos del maillot de la regularidad, aunque sí los de los pasos por los diferentes puertos de montaña, en una decisión que la organización tomó a escasos minutos del desenlace de la etapa.

La iniciativa Gernika Palestina ha invadido este miércoles un tramo de la Gran Vía de Bilbao al paso de la Vuelta ciclista por la capital vizcaína en protesta por la participación del equipo Israel Premier Tech y en apoyo a Palestina por lo que ha tenido que intervenir la Ertzaintza. En la imagen, el director general de La Vuelta, Javier Guillén (c). / Luis Tejido / EFE

La Vuelta viene marcada desde el inicio por las protestar en favor de Palestina y en contra de Israel, cuyo gobierno patrocina uno de los equipos que corre la carrera. El día anterior, en Navarra, dos manifestantes ya intentaron frenar el pelotón de manera temeraria, provocando la caída de varios corredores.

Antes del comienzo de la etapa, y en previsión de que las manifestaciones pudieran amenazar su seguridad, corredores y equipos han debatido sobre la conveniencia de que el equipo Israel continúe en carrera.

Banderas palestinas

La calles y las carreteras se han llenado de banderas palestinas y de pintadas contra Israel y el genocidio que perpetra en Gaza.

La tensión durante la carrera y en particular en el punto de meta ha creado un clima anormal y un cierre de etapa insólito.

A falta de 15 kilómetros para el final, la organización ha avisado de que la etapa sería neutralizada cuando quedaran tres kilómetros para el final y que los ciclistas serían redirigidos a la zona de San Mamés, de modo que no habría ganador de etapa.

Los ciclistas han continuado el recorrido por el alto de Pike, con una gran actuación de Vingegaard y Pidcock en la subida y en la bajada, pero todo se ha detenido al superar la pancarta de los tres kilómetros finales.

Kiko García, director de la Vuelta, se ha pronunicado contra la continuidad del equipo israelí al cierre de la etapa: "En estos momentos solo parece haber una decisión posible por la seguridad pero la debe tomar la UCI, nosotros no podemos", ha declarado.