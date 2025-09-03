El Mallorca retira la capitanía a Dani Rodríguez y le suspende de empleo y sueldo

El RCD Mallorca confirmó este miércoles que establece "una suspensión de empleo y sueldo" a su futbolista Dani Rodríguez, además de retirarle la capitanía "con efecto inmediato", tras sus críticas públicas al entrenador bermellón, Jagoba Arrasate.

Así lo confirmó el Mallorca en un escueto comunicado en su página web, después de que el centrocampista lanzara dos publicaciones en Instagram, criticando la decisión del técnico de dar minutos a Jan Virgili antes que a él, en la tercera jornada de Liga contra el Real Madrid.

“Me duele que un jugador que acaba de llegar, con un solo entrenamiento, tenga la oportunidad de jugar por delante de compañeros que llevamos años defendiendo esta camiseta con sudor y entrega”, dijo en su segunda publicación, refiriéndose a Jan Virgili que llega a Son Moix procedente del Barça Atlètic.

Frente al equipo de Xabi Alonso, el joven futbolista catalán ingresó al terreno de juego del Santiago Bernabéu en el minuto 87, por lo que solamente disputó los últimos compases de un encuentro que el conjunto balear no pudo finalmente remontar (2-1).

"Tenemos que tomar medidas"

“Que ocurra algo así manda un mensaje horrible al vestuario: da igual la lealtad, el trabajo o la entrega”, añadió en un intento de disculparse ante la afición, en un episodio que ha terminado de la peor manera.

Con la retirada de la capitanía y la suspensión de empleo y sueldo, el club envía un mensaje contundente a la plantilla después de los hechos, tal y como habían anunciado los directivos este martes. “Tenemos que tomar medidas”, dijo el director de fútbol, Pablo Ortells, en una rueda de prensa, horas antes de tomar la decisión.