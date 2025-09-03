Lewandowski acepta el banquillo: "No creo que tenga que jugar por decreto"

Dos partidos de suplente lleva Robert Lewandowski. Una situación prácticamente inédita en la carrera del delantero en el Barça y que solo se explica porque en el primero, el debut oficial el Mallorca, estaba convaleciente de una lesión muscular (en el bíceps femoral izquierdo). En otra situación, el ariete polaco, habría manifestado de alguna manera su disconformidad. En cambio, ha asumido con naturalidad que su nombre no haya aparecido en ninguna de las tres alineaciones de la temporada.

Ha regresado Lewandowski a la selección de Polonia, que se enfrenta este jueves a Países Bajos en Rotterdam, tras haber sido excluido por su antiguo seleccionador, Michał Probierz, y desposeído del brazalete de capitán antes del verano. Ganó el pulso y reaparecerá, se supone que de titular, con el exjugador Jan Urban (de Ossauna, Valladolid y Toledo) al frente del combinado. El futbolista que invitaba a que nadie mirase su fecha de nacimiento -"mi cuerpo es más joven de lo que dice mi edad", dijo al fichar por el Barça cuando tenía 34 años- entiende ahora, a los 37, que "es importante gestionar el desgaste".

Robert Lewandowski habla con técnicos de la selección en el último entrenamiento de la selección polaca en Katowice. / Micha / EFE

Tono conciliador

"No creo que tenga que jugar por decreto", manifestó ante los medios de su país, en una frase que debió dejar boquiabiertos a los periodistas, desconocedores de que el futbolista se ha mentalizado para sentarse más veces en el banquillo. Volvió Lewandowski al combinado polaco en un tono conciliador, de perfil bajo, en una dura temporada que concluye con el Mundial de 2026, y al que desea llegar en condiciones, en su tercera participación. Polonia está en el grupo G con Países Bajos, Finlandia -líder actual-, Lituania y Malta.

El delantero ha asumido que su cuerpo no responde a la alta demanda de la competición y, además, la exigencia del fútbol que practica el Barça. Lewandowski está sometido a un estricto control físico, al igual que el resto de la plantilla, mucho más lozana. La plantilla azulgrana presenta la media de edad más baja de Primera (23,7 años), y 16 de sus 21 compañeros tiene diez años menos que él y 7 tienen 15 menos. Sólo superan la treintena él, Ter Stegen (33) y Szczesny (35).

Lewandowski charla con Casadó en un entrenamiento en Sant Joan Despí. / FC BARCELONA / SPO

Alta intensidad

"La intensidad es muy alta por nuestra forma de jugar. La temporada pasada jugué muchos partidos y de mucha intensidad. Hubo momentos que me sentía muy cansado", admitió Lewandowski, que tarda más en recuperarse de los esfuerzos. Desea también calcular esos esfuerzos, insinuó, cuando empiece de verdad la temporada. A partir del 14 de septiembre frente al Valencia, y cuatro días después, con la visita a Newcastle en el debut de la Champions.

"No me fijo en la cantidad de minutos; a veces es mejor centrarse en la calidad que no en la cantidad de minutos", sostiene Lewandowski, que en las tres campañas anteriores ha jugado 46 partidos (de 53 posibles en el curso 22-23), 49 (de 53) y 52 (de 60). Fue titular en 136 de esos 147 encuentros: el 92,5% de las veces. Cero titularidades lleva en la actual.