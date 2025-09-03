De la Fuente: "A Lamine hay que acompañarle, guiarle y hacer más de formador que de entrenador"

El seleccionador español, Luis de la Fuente, y el capitán Álvaro Morata, comparecieron en la rueda de prensa previa al partido que le medirá a Bulgaria en Sofía, el primero de la fase clasificatoria para el Mundial del próximo verano. El técnico comenzó hablando de la relevancia del partido: "Es un partido muy importante. Hay que empezar bien porque es un rival complicado e ilusionado, con 40.000 personas detrás. Sabemos que nos falta finura a estas alturas de temporada, ya la tendremos. Nuestra responsabilidad es ganar todo, queremos ganar todo. Hemos venido con tiempo para llegar descansados".

De la Fuente dejó claro que Carvajal y Rodri están en condiciones de entrar en el once, pese a haber sufrido graves lesiones que les han mantenido lejos del césped durante meses: "Tienen opciones los dos, están en el equipo, en perfectas condiciones. Valoraremos si en ese plan de juego nos encajan claro y si nos interesa que entren de inicio, durante el partido o que no jueguen. Pero poder, pueden". Sobre la sangría de goles recibidos en los últimos partidos, el seleccionador apuntó lo siguiente: "Mientras metamos más goles que los que nos meten, nos garantiza la victoria. Éramos fuertes, es un punto a mejorar, claro, pero son partidos complicados los que jugamos, no hemos podido mantener la seguridad defensiva de antes, pero en la faceta goleadora también tenemos grandes números. Con nuestras características, fútbol de ataque, provoca también que se genere espacio. Pero me preocuparía si no fuéramos contundentes en el área rival".

Sobre la posición de Pedri, que juega en otra demarcación en el Barcelona, De la Fuente declaró: "Intentamos sacar el máximo rendimiento a los futbolistas dando prioridad al beneficio del equipo. Pedri es tan bueno que puede jugar en más demarcaciones. Pero nos posibilita tener más opciones en otras demarcaciones donde tenemos un potencial futbolístico tremendo. Con Merino también hemos hecho cambios. Él también juega en su club de delantero o media punta... Tienen tantos registros todos que jueguen donde jueguen, nos da mucho. Veremos mañana, pero es uno de los mejores del mundo y siempre da muchísimo". El riojano también habló de Lamine, apuntando que "es parte de nuestra responsabilidad tratarle con delicadeza. Le conocí con 16 años pero es un crío todavía. Hay que acompañarle y guiarle y hacer de formador más que de entrenador. Entiende los mensajes y es muy maduro. Lo hemos hecho con Lamine y lo hemos hecho con todos los jóvenes. Son gente muy madura para su edad y tienen un talento... como para no acompañarles."

Y concluyó reflexionando sobre los egos en el vestuario de la selección, a propósito de las declaraciones de Flick sobre el Barça: "No hemos tenido que dar ningún toque por ello. Hemos tenido un comportamiento fantástico. No sé cómo será en los clubes, pero aquí vienen con una predisposición excepcional. Somos unos privilegiados. Da gusto trabajar con ellos".

Álvaro Morata, a su llegada a la concentración de España / RFEF

Morata: "He visto tantas cosas en el fútbol..."

Posteriormente, tomó la palabra el capitán, Álvaro Morata, que regresaba a la selección después de cambiar de club, del Galatasaray al Como italiano. El madrileño comenzó revelando que "estoy muy contento de estar aquí. Nunca es fácil estar en el Mundial, desde fuera parece más fácil de lo que es. Sabemos la dificultad del grupo que tenemos. Con la selección hay que venir siempre, aunque sea para llevar el material si te llaman". Preguntado por si este ciclo mundialista es su última aventura con la selección comentó: "He visto tantas cosas en el mundo del fútbol que sé que mañana puede pasar cualquier cosa, hasta una lesión. Representar a España es lo mejor que me ha pasado en mi carrera y tengo ilusión por jugar otro Mundial con España".

Sobre la competencia que hay en la posición de delantero, donde de la Fuente no ha incluido otro 9 puro en la lista, Morata advirtió que "mi posición no está doblada porque hay cinco o seis jugadores que pueden jugar ahí. En mi posición hay muchísima competencia con jóvenes que vienen dando mucho nivel y yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Hay un grupo de gente que viene por detrás alucinante. España tiene un gran futuro". Sobre las variantes en la posición de delantero, añadió: "Cuantas más opciones tengamos en ese aspecto, mejor. Recuerdo unas semifinales de la Euro que jugó Dani Olmo de falso 9 y fue el mejor del partido. Somos España y tenemos un montón de soluciones diferentes y eso hace que sea más complicado para los rivales", añadió sobre las variantes en la posición de delantero".

El madrileño confesó haber "pasado momentos difíciles que obviamente te hacen pensar las cosas. Pero luego sales al césped y vas del hundimiento a lo más maravilloso que es la selección. Mi mujer me dice 'qué estás diciendo de dejar la selección si es lo que más feliz te hace'. Yo quiero representar a mi país y que gane el mayor número de títulos posible". Por último, Morata también se refirió a la posibilidad de ser suplente en los partidos ante Bulgaria y Turquía: "Lo mejor que tenemos aquí es que somos un gran equipo. He visto en mi carrera a grandes jugadores a los que no les toca jugar. Gente como David Silva, por ejemplo, que es una leyenda para mí, y no le he visto mala cara. Es una suerte estar aquí y ser consciente de la cantidad de jugadores que hay en España".