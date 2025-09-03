El Gobierno vasco critica el comportamiento "incívico" en la etapa de la Vuelta en Bilbao

Los incidentes en la etapa de la Vuelta a España en Bilbao por las protestas contra la participación del equipo Israel-Premier Tech se han saldado este miércoles con tres detenidos, cinco personas más identificadas y cuatro agentes de la Ertzaintza lesionados.

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha relatado, en declaraciones a los periodistas en Bilbao, que el primer incidente ocurrió durante la salida neutralizada, en la subida a Enekuri, "cuando un grupo de personas ha parado la marcha".

Después la Ertzaintza tuvo que retirar dos fardos de paja en el alto de Morga y en la primera subida al Vivero quitó una pancarta que podía afectar a la seguridad de los ciclistas.

La 'Ertzaintza'trata de contener a los manifestantes en Bilbao. / ANDER GILLENEA / AFP

"En el primer paso del pelotón por la Gran Vía de Bilbao -donde estaba instalada la meta de la undécima etapa- ha habido grupos de personas que han reventado las vallas de protección y han irrumpido" en la calzada, ha detallado el consejero.

Zupiria ha explicado que, tras ese último incidente, la organización de la Vuelta decidió cancelar el final de la etapa en la Gran Vía por estimar que no se cumplían las condiciones de seguridad al tener que situarse los agentes frente a las vallas para evitar su derribo e invasión de la calzada.

"Más que una decepción"

El consejero, que ha agradecido el "esfuerzo" de la Ertzaintza y las diferentes Policías Municipales durante todo el recorrido por la provincia vizcaína, considera que estos incidentes son "comportamientos incívicos que atentan contra la seguridad y contra la convivencia".

Ha sostenido que "hoy no estaba en juego la libertad de expresión ni el derecho a la protesta y tampoco estaba en cuestión la solidaridad con Gaza y Palestina, un sentimiento que la mayoría de la sociedad vasca siente y expresa", como hizo ayer el Gobierno Vasco.

"Puedo manifestar en nombre de la mayoría de la sociedad vasca nuestro compromiso con el derecho a la libertad de expresión, nuestro compromiso con el derecho a la protesta, pero nuestro rechazo más absoluto a actitudes y comportamientos incívicos que ponen en cuestión la convivencia y la seguridad", añadía.

Para Zupiria, la suspensión del final de etapa es "más que una decepción" porque las instituciones vascas han demostrado durante "mucho tiempo" la capacidad para organizar eventos internacionales y "que no se pueda disputar el final de una etapa de la Vuelta Ciclista en la Gran Vía de Bilbao no es una buena noticia".