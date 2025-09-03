El Espanyol blinda el dorsal 21 con un nuevo protocolo

El Espanyol ha anunciado este miércoles la aplicación de un nuevo protocolo para el uso del dorsal 21, emblemático para la entidad catalana al ser el que lucía el fallecido capitán Dani Jarque.

El club blanquiazul establece que el dorsal 21 se asignará a los jugadores de la cantera que den "el salto definitivo" al primer equipo.

"El número no pertenecerá a ningún futbolista de manera individual, sino que funcionará como un testigo generacional que irá pasando de un canterano a otro", explicó en su comunicado.

El dorsal 21 será "rotativo" y se han marcado pautas en caso de que dos canteranos puedan optar al mismo tiempo esta simbólica camiseta. En este caso, el ejemplo que expuso la entidad, se tendría en cuenta el que más temporadas lleve en la entidad o los años de contrato restantes.

El Espanyol insistió en que este dorsal tiene una elevada "carga emocional" y se convertirá en "un premio institucional que simboliza la graduación deportiva y emocional dentro del club".