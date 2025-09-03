Donnarumma: "Con Luis Enrique tuve siempre buena relación, fue directo conmigo"

Gianluigi Donnarumma, capitán de la selección italiana y nuevo jugador del Manchester City, aseguró este miércoles que su relación con el español Luis Enrique, técnico del PSG que decidió prescindir del meta en París, fue "siempre buena" y que entiende que cada entrenador "tome sus decisiones".

"Siempre he tenido una buena relación con Luis Enrique. Lo apreciaba, fue directo conmigo desde el principio en la concentración de pretemporada", explicó desde Florencia, donde está concentrada la selección italiana para los partidos de clasificación para el Mundial 2026.

"Decepcionado con él, no lo sé, cada uno toma sus decisiones. Es justo que un entrenador tome sus decisiones, está en su mano, pero tener y sentir el apoyo de todos, especialmente de mis compañeros, me ha hecho comprender lo que he dado al PSG y eso es lo más importante", añadió el meta campeón de la Liga de Campeones, que llegó por 30 millones al equipo inglés.

"Además del fútbol, estas son las cosas que permanecen. Saber el cariño que me tiene todo el entorno del PSG me hace sentir orgulloso y contento de lo que he dejado. En París he vivido cuatro años maravillosos, especialmente el último, uno de los mejores de mi carrera. Me sentí como en casa", zanjó.

"Estaba deseando ir al City, mostraron un gran interés y eso me halagaba, que te quiera un club tan prestigioso no puede sino hacerte sentir orgulloso. Estoy muy contento y emocionado", aseguró en rueda de prensa desde Florencia, donde está concentrada la selección italiana para los partidos de clasificación para el Mundial 2026.

Donnarumma se mostró orgulloso de su fichaje por el City. "Estoy orgulloso de ser entrenado por Guardiola, puedo mejorar mucho con él y podemos conseguir muchas cosas", añadió el meta, que llegó por 30 millones al equipo inglés.