Djokovic se enfrentará a Alcaraz en semifinales del Open de EEUU: "Intentaré arruinar los planes de la gente"

Novak Djokovic avanzó este martes a las semifinales del US Open, después de vencer al estadounidense Taylor Fritz por 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4 en 3 horas y 24 minutos. El serbio alcanza así la penúltima ronda del torneo en Nueva York y se medirá este viernes a Carlos Alcaraz por un puesto en la final.

El número siete del mundo marcó la diferencia en los momentos clave del encuentro y dio un paso al frente cuando el partido lo pidió. Fritz hizo todo lo contrario: perdió sus 10 primeras pelotas de 'break', viendo como se le esfumaban una tras otra sus oportunidades. Con una rotura empezó el californiano el encuentro, hasta el punto de que Djokovic se puso 3-0 arriba. Una ventaja que le llevaría a servir por el set con 5-3.

Fue un juego que duró 12 minutos, en el que Fritz dispuso de cinco bolas de 'break', defendidas punto a punto por el balcánico. El 24 veces ganador de Grand Slam también se adelantó en el segundo set, en el que sirvió con 5-4 para ganar el set. Al resto, Fritz tuvo tres pelotas de 'break' y logró su primer quiebre del partido, igualando así la manga.

Pero después, Fritz hizo dos dobles faltas que marcaron el desenlace del partido: entregó el siguiente saque y Djokovic se llevó así el segundo set por 7-5. Y en el tercet parcial, 'Nole' entregó un 'break' tempranero, dejando que Fritz se llevara la manga por 6-3. Tras tres horas de partido, el desgaste empezó a pasar factura a Djokovic, que con 38 años se vio al límite frente a la potencia de Fritz en el cuarto set.

Taylor Fritz sirve ante Novak Djokovic en las semifinales del US Open 2025 / Associated Press/LaPresse

Los dos defendieron su servicio con largos intercambios, esperando el error del rival, intentando no arriesgar. Con 4-4, Djokovic sostuvo su servicio en blanco y se situó ante una oportunidad única de llevarse el partido al resto. En la tercera pelota de partido, con una doble falta de Fritz, selló el triunfo por 6-4. Esta fue la victoria número 95 de Djokovic en Flushing Meadows, en sus 19 participaciones. Solo Jimmy Connors, con 98, tiene más.

"Voy a intentar arruinar los planes de la gente"

En declaraciones a pie de pista, Djokovic dijo que fue un "partido increíblemente igualado" que "cualquiera podía ganar" y reconoció que su rival le dominó en algunos tramos del partido. "En este tipo de duelos, solo unos pocos puntos marcan la diferencia. Por suerte, algunos de esos cayeron de mi lado, sobre todo al final del cuarto set; el último juego fue de infarto. Honestamente, fue duro para Taylor terminar con una doble falta, no se lo merecía", dijo.

Sobre las semifinales contra Carlos Alcaraz, Djokovic comentó en rueda de prensa la importancia de "estar lo suficientemente en forma" para medirse al murciano. "Sé que se requerirá mi mejor tenis, pero espero estar a la altura de las circunstancias. Todo el mundo espera una final entre Sinner y Carlos. Voy a intentar arruinar estos planes de la gente", sentenció el serbio que disputará su semifinal número 53 de Grand Slam: 14 de ellas en Flushing Meadows.

La próxima para Djokovic supondrá enfrentarse por novena vez a Alcaraz. Hasta ahora, el serbio domina el historial con cinco victorias frente a tres del español. Los dos últimos encuentros, los cuartos de final del último Abierto de Australia y la final de los Juegos Olímpicos de París 2024, fueron para Djokovic.