Ceferin: "Barça y Madrid siempre son bienvenidos a la familia del fútbol europeo"

El presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, analizó este miércoles varios temas que rodean la actualidad del fútbol internacional. Desde la posibilidad de que el Villarreal-Barça se juegue en Miami, hasta el proyecto de la Superliga. El mandatario aseguró que en el caso del Barcelona y el Real Madrid "siempre son bienvenidos a la familia del fútbol europeo, a la que pertenecen", en declaraciones al medio 'Político' de información de la UE. Asimismo, descartó mantener negociaciones con los promotores de la competición liderada por el empresario alemán, Bernd Reichart.

"Nos comunicamos, no yo personalmente, pero nos comunicamos con ambos clubes de España. También tuve una reunión con Laporta, todo bien, pero eso no es una negociación. El sistema o el nuevo formato (de la Liga de Campeones) no cambiará, eso está claro. Asimismo, el dirigente esloveno añadió que "si la UEFA estuviera negociando con ellos, entonces el presidente de la UEFA no lo sabría". "Y sin que yo lo sepa, no tiene sentido. Así que eso no es cierto", sentenció.

"El fútbol debe jugarse en Europa"

Por otro lado, Ceferin habló sobre la idea de trasladar el Villarreal-Barça a Miami, en el mes de diciembre. También sobre el hecho de que los partidos de ligas europeas se jueguen en otros países, como solicitó la federación italiana para el Milan-Como en Perth, en Australia. "No estamos contentos, pero, por mucho que lo hayamos comprobado legalmente, no tenemos mucho margen aquí, si la federación está de acuerdo, y ambas federaciones lo están".

No obstante, defendió la postura de disputar los encuentros nacionales en las competiciones locales: "El fútbol debe jugarse en Europa, los aficionados deben ver el fútbol en casa, no pueden viajar a Australia o a Estados Unidos para ver a sus equipos". Sobre este tema, el Comité Ejecutivo de la UEFA tiene previsto autorizar o no estos asuntos el próximo jueves día 11, en Tirana, en base a su comité ejecutivo. Una decisión en la que también intervendrá la FIFA.

Aleksander Ceferin, durante la final de la UEFA Europa League 2024/25 / Ricardo Larreina/ AFP7 / Europa

No obstante, Ceferin defendió que otro de los motivos para no trasladar estos partidos lejos de las competiciones locales son los aficionados: "Los apoyan y viven en Europa. Es una gran tradición", manifestó.

Sobre las guerras

Por otro lado, el presidente de la UEFA tampoco se mostró partidario de prohibir la participación de clubes de Israel y sus jugadores en las competiciones, a pesar de que algunos equipos y futbolistas lo hayan sugerido.

"Me está matando. Es imposible seguir viendo estas cosas. Desde otro punto de vista, no estoy a favor de prohibir la participación de los atletas. Porque, ¿qué puede hacer un atleta para que su gobierno detenga la guerra? Es muy, muy difícil. Ahora, la prohibición para los equipos rusos es, creo, de tres años y medio. ¿Se detuvo la guerra? No. Así que, por ahora, no lo sé. Personalmente, estoy en contra de expulsar a los atletas", remató.

"Siendo sincero, con la guerra entre Rusia y Ucrania, tuvimos una reacción política casi histérica. Fuimos de los primeros en actuar, convencidos de que el deporte podía ayudar a poner fin a esta tragedia. Lamentablemente, la vida nos demostró lo contrario y ahora no veo mucha reacción política y no puedo entender cómo un político que puede hacer tanto para detener la masacre, en cualquier lugar, puede irse a dormir viendo a todos los niños y civiles muertos. ¿La idea de que el fútbol debería resolver estos problemas? Ni hablar", subrayó el dirigente.

En otro planeta

Sobre la pancarta desplegada antes de la final de la Supercopa de Europa con el mensaje 'Dejad de matar niños, dejad de matar civiles', aseguró que la UEFA no vive "en otro planeta" y que "es un idiota" el que pensase que el mensaje era "político" .

"No nos metemos en política, pero no diremos que matar niños o civiles en cualquier lugar sea algo bueno. Tenemos que decir que lo despreciamos, y siempre lo diremos", prosiguió Ceferin, que confesó que recibió cartas de grupos extremistas de Israel acusándoles de "antisemitas" y de grupos propalestinos diciendo que sólo se estaban "lavando las manos". "En la vida, muchas veces, lo mejor es no hacer nada. Pero si está sucediendo algo tan terrible que no me deja dormir, nadie en esta organización nos dijo que no lo hiciéramos. Entonces hay que hacer lo correcto", ahondó.