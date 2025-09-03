El Barça pierde a Balde por una lesión muscular

El virus FIFA ha afectado a un jugador que no estaba expuesto. El riesgo cero a lesionarse no existe y Alejandro Balde lo ha comprobado. El defensa del Barça, internacional por España pero no convocado por Luis de la Fuente, ha caído en el entrenamiento del equipo en Sant Joan Despí y podría estar cerca de un mes de baja.

Balde ha sufrido, según ha informado el Barça, "una pequeña lesión" en el bíceps femoral del muslo izquierdo en la sesión de este miércoles. El club no aclara cuánto tiempo puede estar de baja el futbolista, de 21 años, ni si se trata de una recaída. En la temporada pasada el defensa tuvo una rotura en el mismo músculo -en el campo del Leganés- y tardó un mes en reaparecer.

Balde se queja de un golpe en el Gamper. / Dani Barbeito / SPO

Siete partidos se perdió Balde entre marzo y abril. Esta vez, volverá a perderse siete, calculado el mismo periodo de convalecencia. Hasta el próximo parón de selecciones. Balde se une en la enfermería a Gavi, que podría reaparecer ante el Valencia en la reanudación de la Liga el 14 de septiembre, Marc Bernal, que podría recibir el alta para entonces, y Ter stegen.

Ante el contratiempo, Hansi Flick tiene recambios. El primero es, como en la campaña anterior, Gerard Martín. Ya está inscrito y pudo aparecer en la tercera jornada frente al Rayo. El segundo es Jofre Torrents, lateral izquierdo del filial, y que participó en la gira por Asia. En la primera jornada ya sustituyó a Balde en el triunfo de Mallorca (0-3).