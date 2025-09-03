El FC Barcelona anuncia la salida del director de comunicación Àlex Santos

El FC Barcelona ha comunicado de forma interna este miércoles la salida del club de Àlex Santos, hasta ahora director de comunicación. El periodista abandona la entidad después de ingresar en el 2021 con el triunfo de Joan Laporta en las elecciones presidenciales. El reciente fichaje de Gabriel Martínez, el que fuera dircom del Banco Sabadell, ya hacía intuir que sus horas estaban contadas.

Santos, de 60 años, dirigió la comunicación y relaciones con la prensa de la candidatura de Estimem el Barça que catapultó a Laporta al palco barcelonista. Martínez sonó entonces como posible responsable de la comunicación del club, pero al final el puesto recayó en Santos, periodista de larga trayectoria, sobre todo en la agencia Efe, que se ganó la confianza del plenipotenciario presidente azulgrana.

Cambios relevantes

A principios de este verano Laporta incorporó a Martínez para ocuparse de la comunicación relacionada con el primer equipo de fútbol. Con su llegada se produjo una sacudida importante en el departamento de comunicación, en particular en el primer equipo, en una serie de movimientos en los que se percibió la mano de Alejandro Echevarría, el asesor para todo de Laporta sin cargo oficial.

Sergi Nogueras y Xavier Guarte fueron apartados del primer equipo y recolocados en el área corporativa y el equipo femenino, respectivamente. Jordi Nomdedéu, hasta entonces en el fútbol sala, pasó al primer equipo junto a Ricard Franco bajo la supervisión de Martínez.

Santos, autor de varios libros sobre la historia del Barça y su entorno, integra a partir de ahora la larga lista de ejecutivos que se han marchado o han sido despedidos bajo el mandato de Laporta.