El mercado 25-26 del Barça: tres sumas y seis restas

Una lectura de la participación del Barça en el mercado de fichajes sugiere que, en su virtud de triple campeón de España (de la Liga, la Copa y la Supercopa), más semifinalista de la Champions, tiene la plantilla hecha a falta de ligeros retoques. Otra lectura reside en que los graves problemas económicos que arrastra desde hace años, aún no solucionados, le impiden tener el antiguo papel protagonista en la compra de cromos. Las dos son ciertas.

El Barça ha efectuado tres fichajes y se ha desprendido de seis futbolistas. Las compras han sido superiores a los ingresos por las ventas. Un clásico en el club azulgrana, aunque el desfase ha sido casi imperceptible. Joan Laporta ha firmado dos talones (Marcus Rashford ha llegado cedido) por un total de 27,5 millones, y ha obtenido 23 millones en los traspasos y las bajas, lo que arroja un saldo negativo de 4,5 millones. Calderilla si se compara con el gasto realizado por el Real Madrid y el Atlético, sus principales competidores en la Liga. El Madrid ha gastado 167,5 millones, de los que ha recuperado 2, y el Atlético ha desembolsado 176, habiendo ingresado 68 por las ventas.

Con los límites del fairplay aún sobrepasados, las inversiones del Barça han sido quirúrgicas por precisas. El objetivo inicial era paliar algunos déficits detectados y mejorar los recambios de los titulares. Los tiros se enfoncaron a conseguir dos extremos, uno en cada banda, que socorrieran a Lamine Yamal y Raphinha. Ni Ansu Fati ni Pau Víctor opusieron competencia a los titulares, inasequibles por la fabulosa campaña que firmaron.

Nico Wiliams era el número uno de la lista, reconocido por el club, y la renuncia del futbolista del Athletic por el temor a no ser inscrito, abrió la puerta a Rashford. Repudiado por el Manchester United, el equipo de su vida, ha aterrizado en el Camp Nou cedido, pendiente de ser examinado tras un par de campañas de declive.

También será escrutado, pero con menos rigor, Roony Bardghji. El delantero sueco, nacido en Kuwait y de padres sirios es una rareza, originariamente con destino al Barcelona Atlètic, pero que se quedará en el primer equipo por las buenas prestaciones ofrecidas en la pretemporada. Bardghji (19 años) personifica los temores de Williams. No ha debutado por no haber sido inscrito.

Flick felicita a Garcia al final del partido de Mallorca. / Dani Barbeito / SPO

El primer fichaje, y el más oneroso, sin embargo, ha sido "la oportunidad de mercado" que se presentó con Joan Garcia. Marc-André ter Stegen no acabó bien la temporada ni como portero ni como suplente ni como capitán, y los 25 años de la cláusula de rescisión del portero del Espanyol eran, en efecto, una oportunidad una vez había quedado contrastada su calidad. El Barça no especuló al igual que otros presuntos postores por Garcia, y pagó enterito el precio. Consciente, por supuesto, de que el Espanyol no negociaría nada.

Bardghji entra al campo de entrenamiento de La Masia. / Valentí Enrich / SPO

Dos por puesto

Pero antes y después se repartieron las bajas. El tricampeón Hansi Flick no pudo exigir fichajes, pero sí elegir los traspasos para compensar la plantilla hasta manejar dos futbolistas por puesto. Con salvedades. Faltaría un central después de la marcha de Iñigo Martínez, pero el técnico piensa compensarla con la utilización de Eric Garcia en el centro -usó esa fórmula en Vallecas- o la de Gerard Martín, el único zurdo, con quien ensayó en los amistosos de Corea del Sur.

Héctor Fort era un claro excedente por ser el tercer lateral derecho de la plantilla, aunque no se culminara su cesión hasta dos horas antes del cierre del mercado. Iba a ir al Mallorca y ha acabado en el Elche, donde se reencontrará con Iñaki Peña, el sacrificado por la adquisición de Garcia, la continuidad de Ter Stegen y la renovación de Wojciech Szczesny.

Se ha marchado Peña para volver el año que viene, con dos de los porteros treintañeros. Se ha ido Ansu Fati con el mismo propósito de rehacerse en Mónaco para volver a ser quien fue. Pau Víctor dejó en caja 12 millones tras fichar por el Braga, y Pablo Torre permitió recuperar 5 millones desde Mallorca. La sexta resta de la plantilla 24-25, la más sentida, la menos deseada, la más inesperada, fue la de Iñigo, a quien le llegó una oferta del Al Nassr de Arabia Saudita y el Barça no le puso ninguna barrera para ir al desierto.

Iñigo Martínez, en su presentación con el Al Nassr de Arabia Saudí. / EP

Ingresos de los 'expats'

El Barça, además, se ha desprendido de Clément Lenglet, a quien ha regaló al Atlético a cambio de ahorrarse su ficha, y pactará la rescisión de Oriol Romeu. En cambio, ha recibido 6 millones de la venta de Álex Valle, a quien tenía cedido en Escocia, al Como.

En el capítulo de ingresos a buen seguro se consignarán los 11 millones recibidos del Sporting de Lisboa por el 50% de los derechos de Francisco Trincão. O los 8 que cayeron del cielo gracias al francés Jean-Clair Todibo al ser traspasado del Niza al West Ham. Los 4 cobrados por Jan Virgili del Mallorca también suman, aunque figuren en la partida del fútbol base.