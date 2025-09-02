Joan Garcia, el portero que salvó al Espanyol y ya salva al Barça

Todavía se acuerdan de Joan Garcia en Cornellà-El Prat. Y no para bien. Pese a que las paradas del portero de Sallent fueron fundamentales para salvar al Espanyol deportivamente y que siguiera en Primera y para salvarlo económicamente: su venta, aventada y deseada por el club blanquiazul desde el verano anterior, ha permitido afrontar 13 fichajes para el equipo de Manolo González. Ahora ya salva al Barça de encerronas como la de Vallecas.

Se acuerdan de Joan con la profusión de cánticos insultantes y ofensivos, coreados en las afueras del estadio españolista, con el equipo sin acusar la ausencia de su antiguo portero titular -Marko Dmitrovic, su sustituto, ha encajado tres goles, igual que el catalán- y reforzado con la renovación de más de media plantilla.

Joan García desvía un tiro de un delantero rayista con Pedro Díaz al acecho. / Associated Press / LaPresse / LAP

Un partido de consagración

Los culés aún no han podido cantar a Joan Garcia. Ni siquiera se ha detectado una corriente contraria a su antigua filiación perica, de la que no ha abominado él, pero que, en cualquier caso, quedaría acallada por el atronador apoyo que recibiría de los nuevos fans. En tres partidos, acaso uno, el último, se ha consagrado como un ídolo bajo los palos, y ha avalado su adquisición con el pago de los 25 millones de la cláusula de rescisión (27,34 con IVA incluido). El Espanyol ha gastado 14,2 millones.

No ha habido oportunidad de agasajar al meta catalán. Al Barça no se le ha visto en casa más que excepcionalmente en el Joan Gamper, frente al Como. Aún es hora de que el equipo compita como local, y el acontecimiento sucederá el 14 de septiembre para recibir al Valencia (21 h). Se desconoce dónde.

Isi Palazón remata al marco azulgrana tras salvar la oposición de De Jong y Eric, pero no la de Garcia. / PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

La importancia del VAR

Las estadísticas de Vallecas cuentan que hizo cinco paradas. Fueron muchas más. La figura de Joan se agigantó con las acertadas intervenciones que debió realizar ante los remates rayistas en las jugadas que se invalidaron por fuera de juego y que no se contabilizan a efectos numéricos. Un partido en el que el Barça se jugó la vida entre lo bien que el Rayo atacó “la línea Flick”, como definió su entrenador al exagerado adelantamiento defensivo azulgrana, y la intermitencia del VAR.

“Es una putada si el VAR no funciona”, dijo Frenkie de Jong el domingo sobre el riesgo que puede permitirse el Barça en el fútbol moderno. Las imágenes permiten decidir por centímetros si la escapada (o el gol) de un delantero rival es legal o no. “Nos dijeron que el VAR no funcionaba, luego que sí, luego que no, otra vez sí… esto no es una Liga seria”, concluyó el capitán de Vallecas.

Flick da un pase durante el partido frente al Como en el Gamper. / Dani Barbeito / SPO

Nueve paradas

Funcionó maravillosamente el factor humano de Joan Garcia, que a los 24 años, y apenas tres meses en el Barça, camina con seguridad sobre el alambre de la portería azulgrana. Sin que la red tenga una función protectora para él.

Las cinco paradas de Madrid evitaron los goles de la primera derrota y salvaron un punto (1-1). Hizo tres frente al Levante en otro marcador ajustado (victoria por 2-3) y dos en Mallorca menos relevantes (0-3). Ha completado el acierto en las 11 salidas de la portería y en los cuatro duelos aéreos y terrestres. Acaricia el excelente en el juego de pies que se le demanda a cualquier portero del Barça con 52 pases de 58 acertados, algo que demuestra que esa faceta se trabaja en casi todos los clubs.

Flick felicita a Garcia al final del partido de Mallorca. / Dani Barbeito / SPO

Un meta fantástico no internacional

“Joan es un portero fantástico”, dijo Flick al verle sometido a la máxima exigencia. Era la primera vez. “Con el balón es muy bueno, no comete errores y transmite confianza bajo los palos”, añadió el técnico, que felicitó directamente al meta y al avalador del fichaje.

La exhibición del guardián del Bages afeó más su exclusión de la convocatoria de la selección española. Luis de la Fuente la emitió el viernes, dos días antes.

"Llegará el momento de Joan, un grandísimo portero, igual que otros jugadores de la Sub-21 y otros que están tocando la puerta para entrar", alegó el seleccionador de España, que presumió de tener al "mejor director deportivo del mundo y que conoce a todos los porteros como nadie". Eligieron a Unai Simón, David Raya y Álex Remiro.