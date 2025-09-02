Fermín asegura que su prioridad era seguir en el Barça

Fermín López no dudó entre seguir en el Barça o fichar por el Chelsea cuando surgió en los últimos días una posibilidad para recalar en el club inglés. El futbolista estaba convencido de continuar vestido de azulgrana, Hansi Flick abogaba por su permanencia en la plantilla y, al final, la presunta oferta londinense no fue de suficiente entidad como para que la directiva decidiera traspasarle pese a la necesidad de dinero existente en el club.

"Mi prioridad siempre ha sido estar en el Barça", asegura Fermín desde la concentración de la selección española en Madrid. La respuesta que iba a dar sobre su postura frente al dilema que le planteaba el Chelsea la fue aplazando hasta que se cerró el fichaje y se transformaba en imposible su marcha. Horas después aclaraba que no había cambiado de pensamiento. "Siempre tuve la idea de seguir en el Barça y poder triunfar aquí", afirmaba en una entrevista concedida a Mundo Deportivo.

Esa idea permanece vigente desde que firmara por el club azulgrana cuando era alevín, y decidía marcharse de su Campillo natal, abandonando a la familia. "Llegué con 12 años, era mi sueño estar aquí, poder llegar al primer equipo", sostenía el centrocampista onubense, que logró su propósito en la pretemporada de la campaña 23-24, cuando Xavi Hernández lo llevó a la gira de Estados Unidos y promovió su debut ante el Real Madrid. Fue en Dallas. Marcó un golazo nada más salir de suplente y dio una asistencia a Ferran Torres.

"Es un halago que haya interés de otros clubs, pero la verdad es que siempre tuve la idea de seguir en el Barça y poder triunfar aquí", repetía Fermín, de 22 años, consciente de que el mundo del fútbol es volátil y, a veces, las circunstancias se imponen a la voluntad individual de cada no. Algo que no ha sucedido en este caso.