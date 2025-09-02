El Barça cede a Héctor Fort al Elche

A última hora apareció el nombre del Barça en el mercado. Cerrado muy pronto el capítulo de fichajes, ya que la economía ni el fairplay salarial daban para más, a poco más de una hora para el límite culminaba la baja de un futbolista: la de Héctor Fort. Y no con destino a Mallorca, como se gestionaba, sino hacia Elche, para reforzar a uno de los equipos ascendidos a Primera.

Una temporada jugará Fort en el club alicantino, donde recala hasta el 30 de junio de 2026, cuando expira a la vez su contrato. El propósito de la cesión reside en que el lateral barcelonista tenga los minutos y adquiera la experiencia que no obtendría en la plantilla de Hansi Flick frente a la competencia insuperable, a juicio del entrenador, de Jules Koundé y Eric Garcia. No hay opción de compra.

Fort se reencontrará en el Elche a Iñaki Peña que adelantó unos días su llegada a la ciudad, justo cuando el Barça pudo inscribir a Wojciech Szcznesy para que el meta polaco cubriera las espaldas a Joan Garcia. En las dos primeras jornadas fue Peña el meta suplente de Flick, ya que era el único dado de alta en LaLiga.

Iñaki Peña y Héctor Fort, sentados en la segunda fila del banquillo de San Siro, en la semifinal vuelta de la Champions frente al Inter de Milán. / Javi Ferrándiz / SPO

De Mallorca a Elche

La cesión de Fort se trataba con el Mallorca, pero el trasvase dependía de que Pablo Maffeo, el lateral derecho bermellón, aceptara la oferta del Atlético Mineiro de Brasil. Al frustrarse la operación, se cancelaba el pase del azulgrana a Son Moix. Entonces apareció el Elche de Eder Sarabia, el antiguo ayudante de Quique Setién, para brindar a Fort la oportunidad de evolucionar como futbolista en Primera.

La vacante que ha dejado Fort, que lucía el dorsal 32 con ficha en el filial, ha abierto la puerta para que Marc Bernal pudiera tener una ficha del primer equipo. En la web de LaLiga, apareció antes el alta del centrocampista, que aún está rehabilitándose de la lesión que se produjo en la tercera jornada frente al Rayo, pero en el 2024 (el 27 de septiembre), que el trasvase de Fort al Elche.

El lateral demorará unos días su incorporaciónal Elche ya que está convocado para disputar esta semana dos amistosos con la selección sub-20 contra Francia preparatorios para el Mundial de la categoría, que se desarrollará entre el 27 de septiembre y 19 de octubre en Chile.

Marc Bernal entra al campo de entrenamiento de la ciudad deportiva junto a Dro.. / Valentí Enrich / SPO

Debut a los 17 años

Héctor Fort García, nacido en el barrio de Les Corts, cumplió los 19 años el pasado 2 de agosto. Ha desarrollado toda su carrera en el Barça desde la categoría prebenjamín (2013-14) hasta que debutó con el primer equipo el 13 de diciembre de 2023 en la visita al Amberes en la Champions. Jugó 10 partidos durante esa media campaña a las órdenes de Xavi Hernández, y fueron 20 en la anterior con Flick al frente del equipo.

Fort es la sexta y última baja de la plantilla tricampeona. Antes de él, durante el verano, se han ido Pau Víctor (Braga), Pablo Torre (Mallorca), Ansu Fati (Mónaco), Iñaki Peña (Elche) e Iñigo Martínez (Al Nassr), la marcha más sentida. El Barça se desprendió de Clément Lenglet, que estaba cedido al Atlético de Madrid, y no ha llegado a un acuerdo para rescindir el contrato de Oriol Romeu, que jugó en el Girona.