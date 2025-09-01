En Directo
Horas frenéticas
Último día del mercado de fichajes de verano, en directo: altas, bajas y última hora
El Espanyol paga cinco millones por Urko y cierra una plantilla ilusionante
Fermín se debate entre Chelsea y Barça
El mercado de fichajes de verano en LaLiga se abrió el pasado 1 de julio, pero muchos clubs apuran hasta el último suspiro para cerrar sus plantillas. Este lunes 1 de septiembre a las 23.59 acabará el plazo para incorporar jugadores y dar salida a los futbolistas con los que no se cuente. Serán, como siempre, horas frenéticas con todo tipo de operaciones y negocios entre los clubs.
Alexander Isak, el fichaje más caro en la historia de la Premier
Después del movido mercado de fichajes que ha tenido el Liverpool, el conjunto de Arne Slot cierra la incorporación de Alexander Isak, según apunta Fabrizio Romano. Los 'reds' llegan a un acuerdo con el Newcastle por un traspaso que se tasa en 130 millones de libras: un fichaje récord para la Premier League, al convertirse en el fichaje más caro en la historia de la competición.
Alexis Sánchez, en la órbita del Sevilla
El conjunto de Nervión espera cerrar el fichaje del chileno, actual futbolista del Udinese, ante la posible salida de Lukebakio. El delantero, de 36 años, volvería así a la Liga once años después, tras su paso por el FC Barcelona. Igualmente, abandonaría la Serie A en este mercado de verano, dejando atrás su mala relación con el técnico del conjunto italiano, Kosta Runjaic.
Donnarumma, al Manchester City
Llevaba varias semanas cociéndose la operación, que se llegó a complica mucho, pero la salida de Ederson al Fenerbahce ha acabado dando el último empujón para el fichaje del meta italiano por el City. Aunque el PSG pedia 50 millones de euros, el acuerdo se cerrará en breve por unos 30 millones.
