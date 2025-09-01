Juan Ayuso y el UAE oficializan la ruptura en el descanso de la Vuelta

Juan Ayuso no seguirá el año que viene en el equipo UAE. La escuadra de Tadej Pogacar ha emitido este lunes, jornada de descanso de la Vuelta, un comunicado oficial en el que confirma que el corredor alicantino rompe el contrato que tenía firmado hasta 2028 y abandonará el conjunto árabe a finales de año. En la nota se confirma la mala relación entre el corredor y el conjunto de los Emiratos. “Se toma la decisión después de las diferencias con la filosofía deportiva del equipo”.

El corredor tenía una cláusula de rescisión de cien millones, una barbaridad teniendo en cuenta las cifras que se mueven en ciclismo y mucho más propia de otros deportes como el fútbol. Se entiende que el representante de Ayuso, el excorredor italiano Giovanni Lombardi, ha negociado con UEA una cantidad menor a la pactada y que si se va del equipo es porque otra escuadra ya le ha adelantado el dinero.

El destino

“A nosotros no nos ha dicho ni que sí ni que no. Sabemos que negocia con tres o cuatro equipos”, ha explicado Eusebio Unzué, mánager del Movistar, a preguntas de este diario. Sin embargo, todo parece indicar que las negociaciones con la escuadra española se han enfriado y se apunta a que el futuro de Ayuso se vinculará con la escuadra estadounidense del Lidl Trek, con mayor presupuesto que el Movistar y que buscaba una referencia para luchar por la clasificación general del Tour.

La situación de Ayuso en el UAE era insostenible. Pogacar no quería coincidir con él en ninguna carrera. Tampoco dio la impresión de que la relación en el Giro con el mexicano Isaac del Toro fuera la perfecta y, a pesar de que al inicio de la Vuelta Joâo Almeida y Ayuso escenificaron que habían arreglado las discrepancias del pasado, el domingo después de que Jonas Vingegaard sorprendiera al corredor portugués este se quejó de la falta de colaboración de algunos compañeros en una clara referencia hacia el corredor español que se descolgó al inicio de la subida a Valdezcaray.

Los mensajes

Ni el UAE ni Ayuso esconden las diferencias -habrá que ver su futuro en la Vuelta después de ganar una etapa, no contar para la general y no simpatizar con el oficio de gregario, con el que no está familiarizado-. “Juan ha sido un talento valioso y le estamos agradecidos pero nuestro proyecto deportivo siempre se ha centrado en la continuidad, la armonía del grupo y la construcción de un equipo ganador. Creemos que, en el mejor interés de ambas partes, esta decisión es la más coherente con los valores que definen a nuestra organización”, afirma Mauro Giannetti, mánager del UAE, en la nota oficial del equipo donde desliza la mala relación entre ambas partes.

“Ahora es el momento de tomar un camino diferente, pero con el mismo entusiasmo”, afirma Ayuso en el mismo escrito. El corredor alicantino ha ganado este año la Tirreno-Adriático, ha sido segundo de la Volta con una etapa y ha conseguido otras dos en el Giro y en la Vuelta. La salida del UAE le abre el camino hacia el Tour 2026 como jefe de filas y se supone que con una mejor relación con compañeros y dirección técnica, un aspecto en el que trabaja Lombardi con la propuesta de mentalizar a Ayuso al que aconseja desde finales de primavera.