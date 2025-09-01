Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

GOLF

Jon Rahm entra en el equipo de la Ryder y Sergio García se queda fuera

El torneo bianual entre Estados Unidos y Europa se celebra en el campo americano Bethpage Black entre el 26 y el 28 de septiembre.

Jon Rahm celebra el triunfo de su equipo Legion XIII el pasado 25 de agosto.

Jon Rahm celebra el triunfo de su equipo Legion XIII el pasado 25 de agosto. / A.Carrasco Ragel / (EPA) EFE

Joan Domènech

Joan Domènech

Barcelona
El equipo de Europa para la Copa Ryder ha quedado definido. El capitán, Luke Donald, ha anunciado los seis jugadores de libre elección que faltaban por conocer y que completan la lista de los 12 golfistas que se enfrentarán a Estados Unidos en el campo de Bethpage Black, en terreno americano, entre el 26 y el 28 de septiembre.

Donald ha escogido al español Jon Rahm, exnúmero uno del mundo, que disputará su cuarta Copa Ryder consecutiva -se estrenó en 2018, en el torneo disputado en París- pero no ha querido reclutar a Sergio García, que no participó tampoco en la última edición de Roma hace dos años. Las otras elecciones del capitán europeo han sido el irlandés Shane Lowry, el inglés Matt Fitzpatrick, el austriaco Sepp Straka, el noruego Viktor Hovland y el sueco Ludvig Aberg.

Todos ellos se unen a los seis jugadores que habían obtenido su puesto en el equipo de forma automática por sus resultados durante la temporada y su clasificación en el ránking. Son el noirlandés Rory McIlroy, número dos del mundo el escocés Robert McIntyre, los ingleses Tommy Fleetwood, Justin Rose y Tyrrell Hatton y el danés Rasmus Hojgaard, el más joven del grupo (24 años) y el único que no tiene experiencia en la Ryder.

El equipo de Estados Unidos ya se conocía una vez que su capitán, Kevin Bradley, había anunciado los seis jugadores que podía escoger. Acompañarán al actual número unodel mundo, Scottie Scheffer, JJ Spaun, Xander Schauffele, Russell Henley, Harris English, Bryson De Chambeau, Justin Thomas, Collins Morikawa, Ben Griffin, Cameron Young, Patrick Cantley y Sam Burns.

TEMAS

