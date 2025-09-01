Flick, los egos y el éxito: un lema para gestionar el vestuario del Barça

Si el mensaje de Hansi Flick en Vallecas era un aviso para quien desease marcharse de Barça, llegó con el tiempo justo: quedaban menos de 24 horas para el cierre del mercado, después de tres meses abierto. Fue, sin duda, un recordatorio ante las actitudes y los comportamientos que ha detectado en el equipo, agitado internamente.

"Los egos matan al éxito", la frase célebre de Flick tras el empate frente al Rayo, viene a ser un lema que quiso reforzar el entrenador, más fastidiado por la incertidumbre que ha generado el mercado en el Barça que por los inconvenientes que encontró el equipo en Vallecas y que no supo superar. Dando por malo, por supuesto, el empate (1-1), aunque el entrenador alemán considerara que sumaron un punto porque lo salvó Joan Garcia con sus paradas. Entró risueño Flick en el destartalado estadio madrileño y se marchó decepcionado.

Joan Garcia se hace con el balón tras salir a los pies de Isi Palazón, en el suelo. / Dani Barbeito / SPO

Días para la reflexión

"Lo más importante para mí es que todos los jugadores estén comprometidos al cien por cien con este club y con este equipo", dijo Flick, reclamando un apego incondicional al escudo más que al dinero ofertado. Ahí radicó el origen de la inesperada salida de Iñigo Martínez y la base de las dudas de Fermín López, aunque en su caso se añaden otras circunstancias personales.

"El año pasado jugamos como un equipo, como una unidad, y tenemos que volver así [después de parón]", expuso Flick para que sus hombres reflexionen, allí donde estén -15 jugadores se han marchado, convocados con sus selecciones-, cuando se reanude la competición ante el Valencia el 14 de septiembre, en un lugar por determinar pero conocido. O el Estadi Johan Cruyff de Sant Joan Despí o el Lluís Companys de Montjuïc.

Hansi Flick, en Vallecas. / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa P / Europa Press

"El año pasado jugamos como un equipo, como una unidad, y tenemos que volver así" Hansi Flick — Entrenador del Barça

Humildad y generosidad

El éxito del Barça (los tres títulos españoles: Liga, Copa y Supercopa) llegó con un fútbol seductor, una apuesta defensiva única -"la línea Flick", según la definición de Iñigo Pérez, el entrenador del Rayo- y una enorme cantidad de goles, más que ningún equipo en Europa. Y no desea que el equipo muera víctima de ese éxito.

Koundé, Lewandowski y Christensen, en el banquillo del Ciutat de València durante el Levante-Barça. / Andreu Esteban / EFE

A juicio de Flick el rotundo triunfo se obtuvo a partir de la predisposición de sus futbolistas en colaborar por el bien común. Algo que demanda humildad y generosidad. El técnico desea sentirse con las manos libres para confeccionar cada alineación, cada decisión y que sus jugadores acepten sus designios con la magnanimidad y el punto de curiosidad que sentían el año pasado ante un entrenador nuevo.

A cuenta de Fermín

La respuesta de que "los egos matan cada éxito" de Flick vino a cuenta cuando se le preguntó si conocía la decisión de Fermín y de su hipotética marcha al Chelsea, de la que se viene hablando en los últimos cuatro días y ante la que el futbolista ha ido retrasando su respuesta.

Fermín López, en la segunda mitad del Rayo-Barça. / AFP7 vía Europa Press

El entrenador ha afirmado en cada intervención que no quería ninguna baja en la plantilla más allá de las que deseaba (Iñaki Peña, Oriol Romeu, Pau Víctor, Ansu Fati, Pablo Torre), y ha perdido durante el verano a Iñigo, un indiscutible del equipo, y podía quedarse sin Fermín, un revulsivo muy apreciado por él. El interior andaluz fue titular en el primer partido de Mallorca, no jugó frente al Levante, y salió en la última media hora en Vallecas sin decantar el marcador; ya se encargaba Joan Garcia de sostener el empate. Tampoco deseaba desprenderse de Marc Casadó y le dio a titularidad en el Ciutat de València.

Esos significativos guiños también tenían que ver con la voluntad de Flick de elegir un once titular, como si las tres primeras jornadas hubieran sido algo semejante a casting.

Dani Olmo se lamenta durante el partido frente al Rayo. / Dani Barbeito / SPO

"Más adelante habrá partidos cada tres o cuatro días y quería ver a todos los jugadores", alegó el técnico, que cambió en Madrid a media defensa -reubicó a Eric de central junto a Christensen, y dio entrada a Koundé en el lateral sacrificando a Cubarsí-, confió el interior derecho a Dani Olmo, y mantuvo a Robert Lewandowski en el banquillo.

Flick habló con la plantilla en Vallecas para compartir su impresión por la actuación del equipo, desear suerte a los internacionales en su periplo y demandarles ese compromiso con el barcelonismo a la vuelta. No habrá salidas, al menos, hasta la reapertura del mercado en diciembre.