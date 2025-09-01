Flick, tras el empate en Vallecas, denuncia: "Los egos matan al éxito"

Se marchó enfadado Hansi Flick de Vallecas tras el 1-1. Y no solo por el pobre juego de su equipo. No tuvo reparo alguno en calificar que el Barça había ganado "un punto gracias a Joan Garcia, un fantástico portero". Dicho esto, el técnico alemán fue más allá cuando al ser preguntado por Fermín, y la duda sobre su futuro hasta el último día del mercado, que se cierra este lunes, destapó un problema: "Los egos matan al éxito", ha dicho con energía revelando un problema que ha detectado, y ya en la tercera jornada de la Liga.

"Lo más importante para mi es que cuando el mercado cierre todos estén comprometidos al cien por cien. Es importante que no haya egos, esto mata las posibilidades de éxito", ha recalcado el entrenador azulgrana, quien no quiso buscar coartadas en el mal estado de Vallecas. "No hay excusas por el césped", ha añadido dolido porque su equipo no supo descodificar lo que le planteaba el Rayo.

Cambio de actitud

"Estoy contento de que llegue el parón porque cuando vuelvan todos los jugadores estén con otra actitud", ha subrayado Flick, quien ha visto dispersión en su vestuario. "Nos ha faltado intensidad", ha reconocido Lamine Yamal, quien marcó el único gol azulgrana en Vallecas. Y fue de penalti, síntoma de que el Barça estuvo muy desconcertado y desorientado en ataque. De los 12 remates que hizo el Barça tan solo tres fueron a la portería de Batalla.

Joan García, en una de sus múltiples paradas contra el Rayo. / DANI BARBEITO

"Hemos cometido muchos errores, podemos jugar mucho mejor. Hemos tenido el segundo gol. El Rayo ha jugado fantástico. No estoy contento con mi equipo hoy, hemos tenido muchas pérdidas hoy", ha precisado Flick, quien después se detuvo en grandes elogios hacia la figura de Joan Garcia.

"Es muy bueno como trabaja con la pelota. Es rápido y hoy no ha cometido errores. Tiene confianza con balón y sin él. Ha sido una buena decisión ficharlo", ha comentado el técnico alemán.