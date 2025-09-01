El desgobierno de Laporta contagia al equipo de Flick

Hay quien ha comentado, bueno, hasta escrito y, por descontado, justificado, que las segundas temporadas de Hansi Flick no han sido ‘bufar i fer ampolles’, más bien todo lo contrario.

Hay quien dice, sin pruebas, sin ejemplos, aunque solo hay que verle las expresiones en las conferencias de prensa y la manera de comportarse sobre el césped, inquieto, inseguro, dubitativo, que Flick empieza a pensar que, en efecto, está en un club difícil, que se busca los líos solo. Vamos que Flick tiene la mosca detrás de la oreja.

Es evidente, ¡faltaría más!, que el bueno de Flick, al que ya la pasada temporada llegamos a la conclusión que no se le puede criticar, jamás abrirá la boca y su lengua nunca, nunca, expresará su preocupación por el ambiente de caos y desgobierno que rodea a la plantilla profesional. Flick, como los 35 (o más, muchos más) que se fueron, que dejaron el ‘mès que un club’, tendrá la boca sellada ‘porsiaca’, que decía mi hijo pequeño cuando era pequeño.

¡Ojito! que empieza a estar en peligro eso de que 'el equipo sostiene al club', porque da la sensación de que el caos que existe en las oficinas ha empezado a filtrarse al vestuario, cuya unión y juego están a años luz de lo mostrado el pasado año.

Pero es evidente, cristalino, que una temporada en la que el equipo debería haber arrancado como un tiro, con goleadas a Mallorca, Levante y Rayo, tres equipos modestos, sobre todo después de una pretemporada limpia (bueno el caos de la gira asiática no estuvo mal, la verdad), pero empezó con un partido lamentable en Son Moix, que aprovechó Flick para tocarle la cara a los jugadores, siguió con el despropósito de Valencia, salvado en el minuto 93 y anoche, ya ni les cuento, apareció el ‘santo’ Joan Garcia para salvar un punto, uno, no tres.

Ni Flick ni los futbolistas tienen excusas, ni una, de lo contrario que las expliquen, pero es evidente que la plantilla no ha preparado el arranque de esta campaña en las condiciones ideales para un campeón. Es imposible que hasta el vestuario no llegue el caos y desgobierno en el que vive inmersa la directiva que preside Joan Laporta, la incertidumbre de dónde jugarán sus partidos, el cierre del ejercicio económico, los líos con los nuevos auditores, la ausencia de ‘fair play’, la imposibilidad de inscribir a todos, el aumento de la deuda, la aparición de nuevos avales (o lo que sea), la lesión y enfrentamiento con el capitán, la huida (multimillonario) de Iñigo Martínez, el adios o no de Fermín...

Flick dialoga con Christiansen, anoche, en Vallecas. / Manu Fernandez / AP

Algo se ha roto en el vestuario del campeón, algo que era el pegamento de la excelente temporada vivida por los de Flick. El estado de forma de algunos futbolistas como Raphinha, Koundé, Lewandowski, De Jong, Olmo…y el hecho de que Lamine Yamal ya ejerce de máximo pontífice del equipo (lanza los penaltis y, al final del partido, dice que ha faltado intensidad en los tres partidos) y el mal rollo que empieza a generar en algunas aficiones (a Leo Messi jamás le llamaron tonto en un campo de LaLiga), hace sospechar que al bueno de Flick le tocará hacer los deberes tras el parón de selecciones. Ya lo dijo anoche: espero que cuando vuelvan se pongan las pilas.

Tres malos partidos

Los rivales del Barça en este arranque de campaña eran, la verdad, tres peritas en dulce y los tres han demostrado que a este Barça le falta demasiado para seguir siendo un equipo campeón. La tendencia de dejadez, poco fútbol, sobradez y falta de intensidad de Mallorca, se repitió y confirmó en el campo del Levante y quedó peligrosamente patente en Vallecas.

Eso de que el equipo sostiene al club puede empezar a ponerse en duda. El conjunto de Flick, de momento, empieza a dar síntomas de estar contagiado de la improvisación, caos y desgobierno que muestra, día sí día también, la directiva de Laporta, que aún no sabe si cumplirá con LaLiga, cerrará las cuentas de la temporada pasada, jugará en el Camp Nou, Johan Cruyff, Montjuïc o Montilivi, venderá o no a Fermín o si el auditor le dirá que las cuentas del gran capitán con los palcos no será como quiere el presidente.

Suerte que se les ocurrió fichar a Joan García. Suerte que Ter Stegen se lesionó pues, de lo contrario, el Barça hubiese sufrido la primera derrota de la Liga en la tercera jornada del campeonato. Y Luis de la Fuente cree que no es el mejor portero de España. Tela.

“Los egos matan al equipo”, dijo anoche Flick. ¡Ojito a la frase! El entrenador al que no se puede criticar, el técnico que anda mosqueado, tuvo, el pasado año, la virtud de sacar lo mejor de cada uno de sus futbolistas. Eso, de momento, no se cumple ni de la risa. Es más, hasta Lamine Yamal parecía contagiado del desconcierto que ha caracterizado las tres primeras jornadas del campeonato español.

Lo primero que se dice en estos casos es que siempre hay tiempo. Hay tiempo, en efecto, para regresar al Camp Nou, para cerrar las cuentas, para conseguir el ‘fair play’, para volver a jugar como antes…pero también hay tiempo, el mismo, para empeorar y, visto lo visto en esta Barça de continua improvisación, medias verdades y medias mentiras, no sería descartable que, cuando lleguen los toros de verdad, al equipo se le vean las costuras.

PD. Déjenme que saque pecho. El pasado 27 de mayo, es decir, hace más de tres meses, escribí un artículo titulado ‘¿En serio el Barça aún no ha fichado a Joan García?’ y hoy le pido, por favor, a Luis de la Fuente que, en la previa del Bulgaria-España, se atreva a explicar, con todo lujo de detalles, por qué no ha convocado al mejor portero de Europa. Es realmente incomprensible y merece, desde luego, una, o dos, o tres explicaciones. No hay otro mejor, no.