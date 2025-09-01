Canta, Gigi, ¡canta!, por Lluís Carrasco

Vivimos en una sociedad orientada a objetivos, y el Barça no es una excepción. Es más, el club azulgrana los tiene, no solo que alcanzar, sino hacerlo de forma bonita. Así obliga la historia. En la vida, metas, tenemos todos, pero curiosamente, lo que casi nadie tiene es el fino equilibrio para deambular por ella sin hacerse daño. Equilibrio: ese valor que suena menos sexy que "carácter" pero que, sin él, el carácter puede torcerse hacia el fracaso.

Confundimos "ganar" con éxito y "estrés" con compromiso. Se celebra el competir como si fuera un trofeo, mientras la alegría, esa chispa para que todo, en realidad, cobre sentido, parece a veces diluirse entre inscripciones, fechas de retorno, reglas financieras que no alcanzamos y problemas que, al menos en este inicio de curso, nublan la visión del horizonte.

El combustible

Equilibrio no es otra cosa que tener la osadía de detenerse, de respirar, de reconocer que no todo se mide en fichas millonarias, estadísticas y métricas. La alegría no es una recompensa al final del trayecto, sino el combustible imprescindible para recorrerlo sin que alguna extraña fuga, nos pueda dejar tirados a mitad de camino. Si la ruta es hostil, el destino siempre se ve más lejos. Qué curioso que algo tan obvio se haya convertido en un lujo que pocos consiguen preservar. Hasta el Barça de Flick, en este inicio, parece haberse alejado de esa armonía que lo hizo gigantesco: sigue siendo serio, sí, pero sin esa chispa que enamoraba, y recuperarla, es más urgente que ganar partidos, porque sin sonrisas, incluso la victoria parece un trámite.

Reencontrarse no es fácil. Requiere carácter para decir "no", inteligencia para priorizar, y un mínimo de humor para reírse de nuestra realidad. Quienes lo logran descubren que los objetivos no son montañas, sino escalones. Hemos iniciado la temporada con una sequedad que no conocíamos y debemos conjurarnos a volver a reír. Sobran motivos para hacerlo. Al final, incluso sin memoria, quien tiene ganas de cantar, encuentra siempre una canción.