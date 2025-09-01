Un Barça-Valencia de Liga ante 6.000 espectadores: el Johan Cruyff coge fuerza

Pasan las semanas, pasan los días, las obras van avanzando pero el asunto del retorno al Camp Nou continúa como siempre, con un desajuste entre las prisas de los que gobiernan el FC Barcelona y la realidad. Tiene pinta que las tres jornadas que la entidad pidió a LaLiga disputar como visitante para ganar tiempo no habrán sido suficientes de cara a comenzar la temporada en el estadio en remodelación. Todo apunta a que el 14 de septiembre, cuando se reanude la competición doméstica tras el parón de selecciones, el equipo de Hansi Flick se enfrentará al Valencia en el pequeño Johan Cruyff, como ya hiciera ante el Como en el partido del Joan Gamper.

Apenas 6.000 espectadores podrán en ese caso contemplar de forma presencial el primer encuentro como local de los barcelonistas. Son menos que el mínimo de 8.000 de capacidad de recinto que exige la patronal que dirige Javier Tebas, predispuesto a hacer una excepción. El informe de LaLiga al respecto está hecho. El club ha propuesto tanto el Camp Nou como el Johan Cruyff para el duelo ante el Valencia. Ahora apura los plazos antes de que se imponga la implacable ley de la burocracia.

Estado de las obras del Camp Nou hace un par de semanas. / Judit Caritel / Europa Press

El Barça y el Ayuntamiento de Barcelona volvieron a reunirse este lunes con un contenido meramente técnico. No salieron novedades reseñables. El consistorio sigue a la espera del Certificado Final de Obra (CFO) de la fase 1A, correspondiente a la apertura de la Tribuna y del Gol Sur, con 27.000 localidades, antes de poder tramitar la Licencia de Primera Ocupación.

Un calendario intenso

Debería enviarse el CFO lo antes posible, admiten desde el club, para llegar a tiempo al partido contra el Valencia. Y a estas alturas, seguramente ya es tarde. Más que nada porque hay una serie de responsables que deben firmar que el estadio está en condiciones de recibir público. Y eso no se hace en cuatro días.

Deben valorar el estado de la construcción el propio ayuntamiento, los responsables de Bomberos, de la Guardia Urbana, de Protecció Civil y de las compañías de seguros. Y ese proceso se repetirá en cada fase sucesiva. La siguiente será la 1B, la que incorporaría el Lateral, lo cual permitiría acoger a 47.000 espectadores. Pero el contexto actual no es ese aún.

Joan Laporta tumbado sobre el césped del Spotify Camp Nou, con parte de su séquito. / @PPortabellaRaf

De aquí al 1 de octubre hay previstos tres partidos de Liga en casa, ante Valencia, Getafe y Real Sociedad, y la incertidumbre es aún máxima, la misma que hace semanas. Ante Getafe y Real Sociedad podría perfectamente volverse a Montjuïc, pese a que se dijo que era etapa de alquiler superada. Ante el Valencia, por el concierto previsto de Post Malone desde hace tiempo, Montjuïc no es posible como alternativa, de ahí que cobre fuerza el Johan Cruyff.

El regreso de la Champions

Otra fecha clave es la del 1 de octubre, cuando vuelve la Champions a Barcelona, ante el PSG de Luis Enrique. Montjuïc se erige como escenario más que plausible, ya que para abrir el Camp Nou haría falta superar no solo la fase 1A, sino la 1B, con socios en las dos gradas de Lateral. Son las reglas de la UEFA. El esfuerzo se hará, pero las perspectivas no son optimistas. Y como ya se sabe, el organismo europeo quiere que toda la primera fase se dispute en el mismo escenario, por lo que Montjuïc está ya reservado con el Ayuntamiento hasta febrero.

Las obras del Camp Nou, este mes de julio. / Zowy Voeten / EPC

Los obreros de Limak aprietan para satisfacer las prisas de la junta de Joan Laporta, ansioso por recuperar la actividad en el Camp Nou, y fluyan los visitantes por la Botiga, el museo, y se gasten dinero, y que los ingresos por los asientos VIP puedan contabilizarse de una vez sin miedo por parte de la auditora actual, y que se puede empezar a pagar a los prestamistas del Espai Barça.

Tantas prisas conllevaron que el domingo varios operarios contratados o subcontratados por Limak aparecieran en el Camp Nou y fueran desalojados por la Guardia Urbana por trabajar sin permiso. El Barça, que confirmó a este diario la información avanzada por la cadena SER, cuenta con licencias de trabajo de 16 horas para los cinco días de la semana y de 10 horas el sábado. Para el domingo carece de permisos, de ahí la intervención de Urbana, que multó a Limak por una pequeña cantidad, apenas 300 euros.