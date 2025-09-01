El Barça fue la dama triste

Ha sido el del Barça su primer ensayo general de la mediocridad. De pronto todo aquello que parecía brillar al principio de la temporada, desde el portero a Lamine, se rompió de repente para darle la razón a esa parte de mediocridad que tienen todos los equipos en su alma.

Hasta que ésta le dio la razón al descalabro y el Barça, en este caso, le entregó la cuchara al otro. En este caso el otro, el enemigo, era el Rayo, que jugó como si estuviera por encima, en cantidad de jugadores, en cantidad de ideas, en alegría y también en picardía.

Su fútbol no fue nada del otro mundo, pero en situaciones así, cuando aquel que se empeña en bajarte del aire de suficiencia que tienen los que van ganando, los que no son poderosos tienen un arma que él otro no supone: la picardía, la paciencia…, y la velocidad.

El Barça tuvo varias posibilidades, todas ellas de rango mayor, pero una de esas especializades que tiene el equipo, desde Lamine a Pedri pasando por Lewandovski, ahora en el dique de los menores, se fueron rompiendo como azucarillos amargos. Hasta que la derrota (es decir, el empate) se hizo parte de un resultado que parecía un espejismo.

En tomas sucesivas de esta película triste del Barça de anoche la realidad se impuso y el porvenir parecía el lado duro de la noche. El Barça jugó francamente mal, como si estuviera esperando que el campo se abriera a dos horas de encuentro; celebrar un gol dibujado por Lamine y marcado por éste para señalar el camino a la victoria fue, desde cualquier lado que lo mires, una mezquindad de la que sólo se salvó el portero, este Joan García impresionante que pareció el único que jugaba para que viera el entrenador que él sí se tomaba en serio sus cabreos de jefe de una cuadrilla que parecía tan escolar como los suplentes que no hicieron nada por arreglar la noche y el futuro.

Fue muy triste ver al Barça triste; no es común en la reciente historia observar así al equipo, pero quizá lo que suceda es que el fútbol es así y así lo será mientras no regrese a estos ojos del fútbol la sensación de que ganar o perder no es la única esencia de la trama.

La esencia de la trama es la calidad, y anoche la calidad era la dama triste que no fue a Vallecas.