Rayo Vallecano – Barcelona, en directo: última hora del partido de Liga

Esta noche el FC Barcelona visita al Rayo Vallecano en Vallecas en la jornada 3 de LaLiga. El Barça, invicto en este inicio de temporada, buscará su tercer triunfo a domicilio aunque deberá superar varias bajas, entre ellas la de Gavi. El Rayo, tras sellar su paso europeo, presentará un equipo competitivo en un estadio siempre complicado, con césped cuestionado por su estado. Además, los culés estrenarán la camiseta azulgrana de esta temporada tras obtener el visto bueno de LaLiga para este encuentro.
Min. 3 (0-0)
Tiene la primera Lamine Yamal tras un recorte dentro del área. El chut lo para Batalla en dos tiempos.
¡Rueda el balón!
Sin VAR
Habla el colegiado, Busquets Ferrer, con los capitanes y con los entrenadores. Se para el partido porque hay problemas de comunicación con el VAR y el videoarbitraje no recibe las imágenes. El partido empezará sin poder contar con el VAR
Suena el himno. Pasamanos de rigor.
Los futbolistas esperan en el túnel de vestuarios. En pocos segundos emprenderan el camino hacia el verde.
Los jugadores ultiman el calentamiento sobre el verde de Vallecas. La verdad, es que el campo presenta unas condiciones deplorables. Clapas sin césped, hierba muy seca... Será de nuevo una situación que perjudicará a los azulgranas en el duelo ante el Rayo
El Barça se ha enfrentado al Rayo Vallecano 47 veces: 30 victorias, 10 empates y 7 derrotas. Ahora bien, en los encuentros disputados en Vallecas, el balance está mucho más igualado: 12 victorias, 7 empates y 5 derrotas.
El Barça estrenará hoy (por fin) la camiseta de esta temporada. La Liga ha dado el ok al equipo catalán para poder usar su primera equipación en Vallecas.
Las claves del once
Cambia Flick. Y cambia mucho en Vallecas porque revoluciona la estructura defensiva con respecto al equipo que encajó dos goles en el Ciutat de Vàlencia ante el Levante (2-3).
Las claves del once del Barça ante el Rayo: Flick revoluciona la defensa; Olmo, titular
Los 11 titulares del Rayo
