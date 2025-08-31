Jornada de baño y masaje para España ante Chipre

Hay partidos que son meros trámites. Hay que jugarlos, pero son lo que son. Valgan tres datos para justificar que este ante Chipre lo era. Los anfitriones no lanzaron un solo tiro libre en toda la primera parte, España hizo tres faltas en la primera mitad y los parciales ofensivos locales fueron nueve en el primer cuarto y ocho en el segundo. El 41-17 al descanso dejaba claro que España no había menospreciado al rival y respetaba a Chipre mientras Scariolo movía el banquillo con fluidez.

Dominio en la pintura

Puestos a analizar, de cara a los dos desafíos que quedan ante Italia y Grecia, lo que más inquieta es la falta de puntería, especialmente en los tiros libres. Un mal que se ha repetido en los partidos ante Georgia, Bosnia y ahora Chipre. Pero más allá de eso, La Familia volvió a defender bien, a dominar el rebote en ambas zonas y a generar asistencias (29), lo que delata su paciencia y buena lectura del juego. Aldama, los Hernagómez y Brizuela volvieron a ser referentes y los jóvenes bases se alternaron con buen rendimiento.

Trámite

España ganaba de 30 a los dos minutos de la reanudación, lo que hacía complicado mantener la tensión competitiva. Willy, con 19 puntos, dominó la pintura, mientras su hermano Juancho mostraba su versatilidad con seis rebotes. Scariolo utilizaba a todos sus efectivos, lo que agradecía un Sima que ha tenido menos oportunidades. En Chipre Darral Williams sumaba 16 puntos en los locales. 46 rebotes sumaba España por 24 de Chipre, lo que permitía a los visitantes disponer de más de una oportunidad. El 70-29 al final del tercer cuarto con una canasta de campo a campo evidenciaba la debilidad del rival.

El último parcial sirvió para que Scariolo probase cosas para lo que se viene, siempre respetando a Chipre. Esta victoria funcionarial no vale para sacar conclusiones, pero sí permite a La Familia reconstruir su autoestima tras la dura derrota ante Georgia. Dos victorias en tres partidos que colocan a España con una tesitura cómoda para medirse a italianos y griegos. Los de Scariolo tienen asegurado el cuarto puesto del grupo, lo que le cruzaría con Francia, aunque los galos han perdido sorprendentemente con Israel. A partir de ahí toca ver qué versión muestran ante los dos cocos del grupo. España llega sin contratiempos físicos, pese al susto de Juancho en un tobillo. Empieza el Eurobasket para los de Scariolo, ese en el que tiene que defender la medalla de oro.