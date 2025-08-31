Un Espanyol de dulce tumba a Osasuna en otra tarde de pasión en Cornellà

No puede tener mejor pinta el Espanyol 2025-26. Las penas y agobios del pasado han dado paso a una nueva vida en la que el cuadro blanquiazul no se siente inferior a nadie. Ganó al Atlético en el estreno en Cornellà, acarició el triunfo en Anoeta y este domingo repitió gloria en casa contra Osasuna (1-0) con esa clásica agonía que siempre acompaña a los pericos. Siete puntos de nueve para el cuadro de Manolo González, que encara el parón instalando en la zona alta junto a los grandes de la Liga.

Cerca de 30.000 pericos acudieron al pulso ante el conjunto navarro en busca de una nueva alegría como la vivida en el debut ante el equipo de Simeone. Todos los ingredientes empiezan a mezclarse para conformar un contexto de lo más atractivo y esperanzador. Una afición entregada, una plantilla completísima, un técnico con ADN 100% perico y una nueva propiedad que también disfruta de los éxitos del equipo, empezando por el estadounidense Alan Pace, nuevamente presente en Cornellà.

Dolan, el imprevisible

El RCDE Stadium acogerá también la siguiente cita de los blanquiazules, que recibirán al Mallorca el lunes 15 de septiembre con el objetivo de sellar la tercera victoria en casa. El Atlético cayó tras una gran remontada y Osasuna mordió el polvo en otro trabajado encuentro decidido con el tanto de Carlos Romero, que enganchó un disparo con la zurda en una jugada iniciada con una maravilla de Dolan, el extremo imprevisible que siempre guarda algo en la chistera. Es una gozada ver al inglés.

Dolan intenta escaparse de Aimar Oroz este domingo en el RCDE Stadium. / Enric Fontcuberta / EFE

Hubo que remar mucho para sumar el triunfo. Manolo apostó de entrada por un par de novedades en su once. Calero entró por Miguel Rubio como acompañante de Cabrera en un puesto abierto a múltiples opciones, mientras Kike García suplió a Roberto en el ataque. Allí le esperaban Boyomo y Catena en una pugna de altos vuelos. En una plantilla con más recursos que el año pasado, el preparador perico tiene más variantes para adaptarse al rival y a los estados de forma de sus efectivos.

Sergio Herrera y Dmitrovic

Muy pronto pudo l primera alegría el cuadro perico. Justo se había cumplido un minuto cuando Kike García remató alto un pase del dinámico Pere Milla, que se ha ganado un hueco en el once con sus notables actuaciones. Siguió apretando el Espanyol y Sergio Herrera tuvo que multiplicarse para desbaratar dos ocasiones con los mismos protagonistas que la primera. El meta repelió el disparo con la zurda de Pere Milla y se agigantó ante Kike cuando la grada ya veía el tanto.

Puado y Rosier pelean por un balón con Manolo González al fondo. / Enric Fontcuberta / EFE

Fue un cuarto de hora inicial ilusionante, a la altura de lo que se espera de un equipo intenso y peligroso en casa, capaz de plantar cara cualquiera. Pero Osasuna despertó, el arreón perico fue diluyéndose, las fuerzas se igualaron y también estuvo cerca el tanto visitante. Una mano estelar de Dmitrovic ante Budimir evitó el 0-1, Aimar Oroz envió una falta rozando el larguero y Moncayola topó con el larguero en el cierre de una primera mitad tan intensa como equilibrada.

Prolongación agónica

Volvió de nuevo con brío el Espanyol de los vestuarios. Pere Milla fue el primero en avisar y Romero vio puerta con un zurdazo ajustado que llevó el éxtasis a las gradas. Quedaba amarrar el triunfo y Manolo movió el banquillo. Urko se llevó otra de las ovaciones de la tarde al suplir a Expósito antes del desenlace final.

Osasuna se volcó con todo en busca del empate y el Espanyol se atrincheró demasiado, pero Dmitrovic cerró con llave, Catena falló a puerta vacía y el cuadro perico triunfó tras una prolongación agónica.