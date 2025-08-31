ARAUJO Y CUBARSÍ, SUPLENTES
Las claves del once del Barça ante el Rayo: Flick revoluciona la defensa; Olmo, titular
Marcos LópezMarcos López
Periodista
Cambia Flick. Y cambia mucho en Vallecas porque revoluciona la estructura defensiva con respecto al equipo que encajó dos goles en el Ciutat de Vàlencia ante el Levante (2-3).
1.- Nuevo eje de la zaga: Eric y Christensen.
Vuelve Koundé a la titularidad que había perdido en las dos primeras jornadas y modifica el técnico alemán el eje de la zaga. Hasta ahora pertenecía a Araujo y Cubarsi, intocables ante Mallorca y Levante. Ahora, confía en Eric Garcia y Christensen. Y el único que no se mueve del once es Balde en el flanco izquierdo.
2.- Olmo, titular.
No había sido titular en las dos primeras jornadas. Y justo en la semana en que más se ha debatido sobre el futuro de Fermín, Flick ha escogido a Dani Olmo para configurar el trío del centro del campo donde se aprecia el retorno de Frenkie de Jong, baja en Valencia, y se mantiene Pedri.
3.- Ferran sigue por delante de Lewandowski.
No hay hueco, de momento, para el polaco, que sigue siendo suplente. Flick premia el buen rendimiento de Ferran Torres (dos goles en dos jornadas) situándole en el centro del ataque, escoltado por Lamine Yamal y Raphinha.
Suscríbete para seguir leyendo
- De la Fuente convoca a Rodri, Carvajal y Morata y deja fuera al azulgrana Joan García
- Los equipos españoles ya conocen a sus rivales de la 'fase liga' de la Champions League: luces y sombras
- La camiseta rosa fantasma del Barça: no existe pero se ha convertido en un fenómeno viral
- Sorteo de la Champions 2025/26, en directo: rivales y calendario de Barça, Real Madrid, Atlético...
- Las camisetas de fútbol conquistan las calles: 'Son mi personalidad. Me las pongo para ir de cita
- El sorteo de la Champions 25-26: El Barça topa con PSG, Chelsea y Newcastle en un grupo asequible
- Jaime Alguersuari: 'No tuve una buena despedida de la F1; busqué en la música un rincón donde esconderme
- Joan Laporta reinaugura el Camp Nou retozando sobre el césped