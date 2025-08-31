Las claves del once del Barça ante el Rayo: Flick revoluciona la defensa; Olmo, titular

Cambia Flick. Y cambia mucho en Vallecas porque revoluciona la estructura defensiva con respecto al equipo que encajó dos goles en el Ciutat de Vàlencia ante el Levante (2-3).

1.- Nuevo eje de la zaga: Eric y Christensen.

Vuelve Koundé a la titularidad que había perdido en las dos primeras jornadas y modifica el técnico alemán el eje de la zaga. Hasta ahora pertenecía a Araujo y Cubarsi, intocables ante Mallorca y Levante. Ahora, confía en Eric Garcia y Christensen. Y el único que no se mueve del once es Balde en el flanco izquierdo.

2.- Olmo, titular.

No había sido titular en las dos primeras jornadas. Y justo en la semana en que más se ha debatido sobre el futuro de Fermín, Flick ha escogido a Dani Olmo para configurar el trío del centro del campo donde se aprecia el retorno de Frenkie de Jong, baja en Valencia, y se mantiene Pedri.

Hansi Flick, el técnico del Barça, en el último entrenamiento antes de jugar este domingo en Vallecas contra el Rayo. / Efe / Enric Fontcuberta

3.- Ferran sigue por delante de Lewandowski.

No hay hueco, de momento, para el polaco, que sigue siendo suplente. Flick premia el buen rendimiento de Ferran Torres (dos goles en dos jornadas) situándole en el centro del ataque, escoltado por Lamine Yamal y Raphinha.