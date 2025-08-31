El Brighton remonta y gana al City, que retrata su mal inicio: 3 puntos de 9 en la Premier

Nuevo proyecto, viejos problemas. El Manchester City ha empezado de mala manera su temporada en la Premier. Se va al parón con apenas tres puntos de nueve posibles, con dos derrotas consecutivas que ensombrecen el panorama del equipo de Guardiola.

Tenía el partido controlado en el primer tiempo donde dominaba al Brighton. El gol de Haaland (m. 34) certificaba esa sensación de aparente tranquilidad en el City. No parecía correr peligro el partido. Ni tampoco el resultado. Luego, llegó el caos con el Brighton remontando en la media hora final.

"Encajamos el gol de penalti y todo cambió", ha declarado Guardiola a Sky Sport. "Hasta entonces todo fue realmente bueno, tuvimos ocasiones, el equipo se mostró agresivo y dinámico. Jugamos una buena hora, pero después en la última media hora no estuvimos bien", ha reconocido el técnico del City, quejándose de que "nos olvidamos de pasar el balón, solo jugamos balines largos y no estuvimos a la altura. Es lo que hay".

Ese buen inicio del City cambió, y para mal, en una desastrosa segunda mitad, aunque en su inicio el conjunto de Guardiola mantenía el gobierno de la pelota. Fue entonces cuando Fabian Hurzeler, el técnico del Brighton, tomó una decisión que modificó el paisaje de la tarde.

Hizo un cambio múltiple. En realidad, cambió de arriba a abajo la estructura de su equipo ya que introdujo hasta cuatro jugadores a la hora de encuentro (m. 61). "A veces, el fútbol no se trata tanto de táctica. Se trata de energía, intensidad y compañerismo en el campo. Los suplentes entraron y marcaron la diferencia", ha confesado el entrenador del Brighton.

La torpeza de Matheus Nunes

Seis minutos después llegó el cómplice necesario para que el City se derrumbara. Una falta lateral, servida desde el flanco derecho, provocó el remate en el interior del área de Trafford. Y a Matheus Nunes, que ejerce de lateral derecho sin querer serlo, cometió la torpeza de saltar con las dos manos al aire, transformadas en su escudo protector.

Penalti claro, revisado, chequeado y revisado por el VAR, gol de Milner, uno de los cuatro cambios que había introducido el Brighton. "Claro que todos hacen cambios para mejorar y ellos lo hicieron bien. Pero todo cambió después del gol", ha insistido Guardiola en alusión a ese 1-1 que modificó todo el encuentro.

A partir de aquí, tal y como sucedió la pasada temporada, el City se sintió débil, extremadamente débil. Y a un minuto del final del partido, Mitoma detectó que Gruda, otro que había aparecido dentro de los cuatro cambios, cabalgaba solo por el centro del ataque -ni rastro de un defensa del City que le pudiera frenar- para sellar el 2-1 definitivo, que sitúa al equipo de Guardiola en un horrible escenario. Mal arranque de la Premier.

Muy malo. Tres partidos, una victoria (sucedió en el campo del Wolverhampton por 0-4) y dos tropiezos inesperados: en su casa ante el Tottenham (0-2) y en su visita a Brighton (2-1). O sea, un gol solo ha firmado el City en los últimos 180 minutos, dejando un rastro de profunda preocupación en el lado azul de la ciudad de Manchester.

Rodri, el centrocampista del Manchester City, durante el partido contra el Brighton. / Afp / Justin Tallis

"Estoy decepcionado porque somos el Manchester City y venimos a ganar, pero esta es la realidad", comentó Rodri a Sky Sports. "No estamos a este nivel desde hace mucho tiempo. La única manera de remontar es mirarnos a nosotros mismos. Empezamos bien, pero en la segunda parte bajamos un poco el nivel. Luego, en casa, presionan y cometemos dos errores y el resultado es 2-1", ha precisado el actual Balón de Oro del fútbol mundial.

"Nos falta el nivel. No sé, llámalo como quieras. Es cuestión del equipo y de los cambios; los nuevos jugadores tienen que adaptarse, y claro, cuando cambias tanto el equipo es difícil. Esta es nuestra realidad, no hay excusas, y tenemos que ver que esta no es la manera de lograr las cosas", ha precisado Rodri, indicando que “algunos de nuestros errores son errores de niños: falta de concentración y atención. La realidad es que tenemos que subir el nivel si queremos competir”.