Las rotaciones de Xabi amenazan a un Mallorca en construcción

El Real Madrid afronta su partido contra el Mallorca como el fin de la primera fase de una pretemporada anómala en la que los clásicos amistosos para ir probando cosas se han sustituido por partidos oficiales de liga, en los que el nuevo Madrid de Xabi va tomando forma. Después de una victoria que dejó al personal frío ante Osasuna con un gol de penalti que se inventó y anotó Mbappé, en Oviedo el equipo ofreció una hora de juego notable. Un conjunto solidario y comprometido, sobre todo sin balón, que defiende hacia adelante y minimiza los ataques del rival apretando muy arriba. Con Tchouameni con un papel estelar en el medio y los atacantes más comprometidos en la presión de inicio del juego del adversario.

La meritocracia mueve las sillas

En al Carlos Tartiere Xabi tomó una decisión que abrió las ventanas y las puertas del vestuario, al apostar por unas rotaciones que tiene más que ver con la posibilidad de ver a todos los jugadores y promover una competencia en las diferentes posiciones de la que se beneficiará el equipo. Esa apuesta por la meritocracia mandó al banquillo a Vinícius, en favor de un Rodrygo que estaba envuelto en una melancolía futbolista que le empujaba a salir del club.

Pero la maniobra le salió bien a Xabi, que vio cómo Rodrygo ofrecía los mejores minutos en meses, generando mucho desde la izquierda, y luego se encontró con un Vinícius enrabietado que aprovechó la media hora que le dio para dar una asistencia y marcar su primer gol lejos del Bernabéu desde diciembre. Ahora resta saber si seguirá apostando por generar esa tensión competitiva en el vestuario, algo sobre lo que hizo algún comentario en sala de prensa: "Lo fundamental en el vestuario es que todos estén dispuestos a aportar, sea desde el campo o desde fuera. Creer realmente en esto es fundamental. Ante el Oviedo Vini demostró que puede tener un gran impacto desde el banquillo y lo que quiero es que haga una gran temporada. Él es importante en esto, Valverde, Courtois... todos son muy relevantes". También dedicó unas palabras a Rodrygo, del que destacó su versatilidad: "Rodrygo ha jugado en diferentes posiciones. Recuerdo verle de 9, de 10 o en la derecha. La izquierda es una buena posición para él. Después de unos partidos en los que no había participado, el de Oviedo fue importante para él".

Un Mallorca en construcción

El Mallorca, por su parte, llega después de caer en casa ante el Barça y empatar en Son Moix con el Celta. Jagoba Arrasate está tratando de integrar a los jugadores que se han incorporado al equipo, con la cesión de Kumbulla (Roma) y Mateo Joseph (Leeds), además de la incorporación del azulgrana Pablo Torre y las llegadas de joven delantero Jan Virgili, y la cesión de Lucas Bergström, que llega del Chelsea. Jugadores muchos de ellos, que aún no están integrados en el día a día del equipo.

La intención de Jagoba "es repetir lo de la temporada pasada en cuanto a estar en el partido y ser competitivos, aunque es un Madrid diferente. En esos escenarios en cinco o diez minutos se te puede ir el partido y tenemos que mantenernos para competir y llegar con opciones al final". Entran como novedades en la lista de los bermellones Samu Costa, tras su ausencia frente al Celta y después de que su salida del club se haya enfriado, y el recién fichado Virgili.

En el Real Madrid el técnico vasco puede seguir rotando y eso podría traer cambios en la defensa, donde Fran García podría dar descanso a Carreras, en la defensa Militao, Rudiger y Huijsen se disputan dos puestos, y arriba Mastantuono y Brahim pueden tener competencia con un Gonzalo que puede entrar para hacerse dueño del área visitante y desplazar a Mbappé a su espalda o dejarlo en el banquillo para activarlo con el partido empezado.