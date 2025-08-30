Manolo evita fijar un objetivo para el Espanyol: "Yo no vendo motos"

Con 4 de puntos de 6 posibles, forjados gracias a un triunfo en casa ante el Atlético y un meritorio empate en Anoeta, el Espanyol se planta en la tercera jornada de Liga con el objetivo de prolongar su subidón, tanto a nivel de resultados como en el contexto social e institucional, con más 35.000 socios ya confirmados y un cambio de propiedad ilusionante a punto de completarse.

Osasuna es el siguiente escollo en una tarde (19.30 horas) que debe servir para afianzar ese estado de euforia, en el que también ha contribuye la notable plantilla confeccionada por Fran Garagarza, con todos los puestos doblados y mayor competencia que en el curso pasado. "Estamos contentos con el mercado, con los perfiles que hemos podido traer y las alternativas que tenemos. Habrá gran pelea para jugar cada semana", afirmó este sábado Manolo González, que podrá contar con todos sus efectivos salvo el lesionado Javi Hernández.

"Una barbaridad"

El técnico se mostró esperanzado por lograr otro triunfo en Cornellà. "Llegamos muy motivados, no solo por el partido de este domingo sino también por la temporada. Será un encuentro muy complicado. Osasuna es un club que lo hace todo muy bien en todos los aspectos", agregó el técnico, que prefiere ir paso a paso a la hora de fijar objetivos.

"Sé que me tildarán de poco ambicioso, pero quiero llegar a los 40 puntos y salvarme. Si alcanzamos pronto esa cifra estaremos para luchar por algo más, pero el equipo ha de crecer a partir de estar en Primera de manera sólida. El objetivo es partido a partido, ganar y que la gente esté orgullosa del Espanyol. Pero yo no vendo motos. Hablar de objetivos en la jornada 3 de Liga es una barbaridad", remarcó el míster gallego.