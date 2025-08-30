Flick insiste: "He hablado con Fermín, estoy convencido de que se quedará, su corazón es del Barça"

No ha sido una semana tranquila para Hansi Flick, pendiente del futuro de Fermín, preocupado por esa rodilla derecha que le molesta a Gavi -es la misma que se operó en noviembre de 2023 y le tuvo un largo año de baja- e inquieto porque las inscripciones no llegaban hasta el último momento.

Semana en la que también ha debido estudiar, ajustar y solucionar el técnico alemán las disfunciones que mostró su equipo la pasada semana ante el Levante, sobre todo en la primera parte cuando se marchó al descanso con un sorprendente 2-0 en contra.

"Por supuesto que he hablado con Fermín. Él sabe que nosotros queremos que se quede. A principios de esta semana era diferente, ahora las cosas han cambiado", ha dicho el entrenador azulgrana, quien ha insistido en que no quiere perder al joven andaluz.

"Yo le he dado mi opinión"

"He hablado con él, de momento está aquí. Estoy convencido de que se quedará, pero no se que sucederá. Yo le he dado mi opinión, pero eso queda entre él y yo", ha argumentado Flick, recordando que son "los jugadores que deben tomar sus decisiones" antes de lanzar un largo capítulo de elogios hacia el centrocampista andaluz.

"Estoy muy contento de que Fermín juegue para el Barça, es un jugador muy importante, su estilo de juego es diferente a otros jugadores, puede ayudar mucho al Barça, ya lo demostró la pasada temporada", ha precisado el técnico alemán, feliz porque "ya ve la línea de llegada" de un mercado que no le ha dejado estar tranquilo durante este mes de agosto.

Fermín López se besa el escido del Barça tras marcar un gol. / FCBARCELONA

"Es un jugador agresivo con la pelota y contra la pelota, nos ayuda mucho a crear espacios. También es un fantástico goleador, genera asistencias. Cuando está en el campo es que lo hace fantásticamente y podéis notar que vive el Barça y que le encanta el Barça. No quiero decir muchas cosas, pero creo que su corazón es del Barça", ha precisado el técnicl.

Se acaba el mercado este lunes, a la medianoche, y Flick ya confía en respirar tranquilo, sin más sobresaltos como el que provocó la salida inesperada de Iñigo Martínez al fútbol árabe. De momento, Gerard Martín ya ha sido registrado en la Liga. "Queda un día, queda un día, hay que esperar a que Szczesny y Roony puedan ser inscritos", ha recordado el entrenador.

O sea, tiene Flick al único defensa zurdo -es lateral-, que puede utilizar como central para jugar de manera natural en el costado izquierdo. Se ha ido cedido Iñaki Peña al Elche, previa renovación hasta 2029, y eso facilita, pero no del todo, la inscripción de Szczesny.

Eso ha obligado a la directiva de Joan Laporta, como ocurrió en el verano de 2022, ha tenido que avalar hasta 12 millones de euros (siete al inicio más unos pagarés de cinco al final) para llegar al día final del mercado con los deberes hechos.

Hansi Flick, el técnico del Barça, durante el entrenamiento previo al duelo en Vallecas ante el Rayo. / Afp

Con la lengua fuera y poniendo a prueba la paciencia de Flick se presenta el Barça en Vallecas para librar la tercera jornada de la Liga sin saber aún dónde jugará la cuarta ante el Valencia. "Me encantaría quedarme con todos los jugadores, tenemos un equipo fantástico", ha añadido Flick.

Gavi, tras el parón

Es su estreno en casa, pero aún desconoce si será en el nuevo Camp Nou, como sostiene la junta de Laporta, o tendrá que refugiarse en el Estadi Johan Cruyff, tal y como ya hizo en el Gamper. Tras dos victorias en los dos primeros partidos (0-3 en Mallorca y 2-3 al Levante) busca acabar este primer tramo con un tres de tres.

La idea que tiene Flick es que Gavi ya esté recuperado de sus molestias en la rodilla tras el parón, por lo que confía en tenerlo de cara a ese duelo contra el Valencia. No tiene tanta prisa con Marc Bernal, quien se lesionó hace justamente un año en Vallecas.

Gavi, en un entrenamiento con el Barça en la ciudad deportiva de Sant Joan Despí. / FCBARCELONA

"Ha hecho un gran paso y es bueno verlo. Está mucho más fuerte que el año pasado. Está cerca, pero todavía falta. La decisión es de los médicos. Es muy joven para forzar su vuelta", ha precisado el entrenador azulgrana sobre el joven centrocampista que deberá esperar unas semanas más para reaparecer.

"Era importante empezar con seis puntos y ahora tenemos el Rayo donde Iñigo hizo un trabajo fantástico, el equipo sabe muy bien cómo juega. Tienen mucha intensidad, será un partido difícil y sé que el terreno de juego no es tan grande como otros”, ha indicado el entrenador azulgrana.