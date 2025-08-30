Eurobasket 2025
España se rehace de su pésimo debut y vapulea a Bosnia (88-67)
La selección de Scariolo, liderada por un estelar Aldama, da un gran paso hacia los octavos. Brizuela y Willy también destacaron en un cómodo triunfo.
España debuta con una lastimosa derrota ante Georgia en el peor partido de la era Scariolo
Raúl PaniaguaRaúl Paniagua
Periodista
Era imposible hacerlo peor que en el trágico debut ante Georgia, pero España no solo mejoró su actuación sino que también convenció y recuperó las buenas sensaciones en el Eurobasket. La selección de Sergio Scariolo sumó su primera victoria en el torneo ante Bosnia en Limasol (88-67). La victoria eleva la moral y refuerza las opciones de acceder a los octavos. Este domingo espera Chipre, la cenicienta del torneo, con paliza casi asegurada antes de los duelos contra Italia (martes) y Grecia (jueves), las favoritas del grupo.
Pasan las cuatro primeras a octavos de final, por lo que el camino parece allanado para lograr al menos ese objetivo y evitar lo que sería un fracaso mayúsculo para la campeona continental. La caída contra los georgianos encendió las alarmas, pero la Familia subió este sábado la intensidad, mejoró sus porcentajes, especialmente en los triples (15/38, 39%), y desarboló a un rival con escasa aportación de su gran estrella. La bestia Jusuf Nurkic, que milita en los Jazz de la NBA, solo aportó 10 puntos.
Cinco triples consecutivos
No falló, en cambio, el referente de la selección española, un Santi Aldama estelar que comandó las operaciones del cuadro de Scariolo con 19 puntos, 5 rebotes y 20 de valoración en 19 minutos. En una selección huérfana de estrellas como Rudy, Llull o los hermanos Gasol, resulta fundamental la aportación del ala-pívot canario de los Grizzlies.
La desconexión del estreno solo tuvo continuidad en el inicio del pulso. Tres minutos le costó a España anotar sus primeros puntos gracias a dos tiros libres de Pradilla. Pronto comenzaría el festival de Aldama, que anotó 8 puntos en un primer cuarto cerrado con un gran triple de Brizuela, el otro jugón de una España ascendente que encadenó cinco triples consecutivos (tres del azulgrana, uno de López-Arostegui y otro del joven Saint-Supéry).
"Hemos vuelto a ser nosotros"
Llegó España al descanso 14 arriba (44-30), pero no bajó el pistón. La segunda parte se inició con triple de Aldama, Parra se sumó a la fiesta y Azir Bekir detuvo el crono tras un parcial de 13-3 que dejó a los bosnios 20 abajo (53-33, m. 23). La sangría fue en aumento y la campeona continental llegó al último acto con 25 puntos de ventaja (72-47, m. 30) con protagonismo para Willy Hernangómez, que concluyó el choque con 16 puntos.
Consciente de la importancia de tener un buen average, España solo bajó el ritmo en el tramo final del choque, cuando Scariolo ya dio minutos a todos sus efectivos. Sergio de Larrea y Yankuba Sima fueron los únicos que se quedaron sin anotar. "Sabíamos lo que teníamos que hacer: jugar nuestro baloncesto. Quedamos muy decepcionados por el debut. Ahora hemos vuelto a ser nosotros", afirmó Aldama, el MVP del partido.
España, 88; Bosnia, 67
88 - España (24+20+28+16): De Larrea (-), Pradilla (4), Yusta (4), Parra (6), Aldama (19), -cinco inicial-, Saint-Supéry (9), Brizuela (15), Puerto (3), López-Arostegui (4), Juancho Hernangómez (8), Willy Hernangómez (16), Sima (-).
67 - Bosnia-Herzegovina (16+14+17+20): Lazic (5), Gegic (9), Atic (5), Alibegovic (8), Nurkic (10) -cinco inicial-; Kamenjas (14), Roberson (5), Vrabac (6), Arslanagic (-), Penava (5), Hrelja (-).
Árbitros: Jorge Vázquez (PUR), Gvidas Gedvilas (LTU) y Ventsislav Velikov (BUL).
