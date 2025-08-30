Djokovic no falla y Cristina Bucsa se regala unos octavos ante Sabalenka

Novak Djokovic, cuatro veces campeón en el cemento neoyorquino, doblegó al británico Cameron Norrie (6-4, 6-7(4), 6-2 y 6-3) y se convirtió, a sus 38 años, en el tenista de mayor edad en llegar a los octavos de final en Nueva York desde quelo hiciera Jimmy Connors en 1991.

Djokovic, número siete del ránking y que comparte lado del cuadro con Alcaraz, solventó su partido de tercera ronda en dos horas y 48 minutos. En octavos, Djokovic se verá las caras con el alemán Jan-Lennard Struff, de 35 años, quien dio la sorpresa al eliminar a Frances Tiafoe por 6-4, 6-3, y 7-6(7).

Ben Shelton, una de las grandes esperanzas de Estados Unidos, se lesionó en el hombro por una caída en el punto final del tercer set y acabó retirándose entre lágrimas. Mannarino será rival del checo Jiri Lehecka en octavos. De este cruce saldrá el rival de Alcaraz si el murciano gana su duelo contra Rinderknech.

Reto contra la campeona

Cristina Bucsa, mientras, alcanzó los octavos de final en un 'grande' por primera vez en su carrera tras firmar una gran remontada contra la belga Elise Mertens, número 21.

La derrotó por 3-6, 7-5 y 6-3 en 2 horas y 39 minutos de partido, tras haber eliminado antes a la estadounidense Claire Liu (371 del mundo) y a la filipina Alexandra Eala (posición 75).

A la tenista española, nacida en Moldavia, le espera la vigente campeona del Abierto de Estados Unidos, una Sabalenka que doblegó a la canadiense Leylah Fernández con autoridad.