La ronda española
El belga Jasper Philipsen triunfa en el esprint de la Vuelta en Zaragoza
Este domingo, nueva llegada en alto, a la estación de esquí riojana de Valdezcaray.
Sergi López-EgeaSergi López-Egea
Periodista
Periodista especializado en ciclismo desde 1990. He seguido regularmente el Tour como enviado especial desde 1991 al igual que la Vuelta, varias ediciones del Giro, la Volta y Mundiales de la especialidad. Autor de los libros 'Locos por el Tour' (con Carlos Arribas y Gabriel Pernau, RBA), 'Cumbres de leyenda' (con Carlos Arribas, RBA y reedición en Cultura Ciclista), 'Cuentos del Tour', 'Cuentos del pelotón', 'Cuentos del equipo Cofidis' y 'El Tourmalet', todos ellos de Cultura Ciclista.
Zaragoza es a la Vuelta lo que Burdeos para el Tour, la meca de las llegadas masivas, dos ciudades donde siempre el esprint está en la carta del día a no ser que sople el viento y provoque un caos absoluto, lo que no sucedió este sábado en la victoria del corredor belga Jasper Philipsen en la octava etapa de la ronda española que finalizó en la capital aragonesa, el segundo conseguido en esta edición de la ronda española.
No hubo cambios en la clasificación general que sigue dominada por el corredor noruego Torstein Traeen que llegará este domingo a la cima de la estación de esquí de Valdezcaray, en la Rioja, vistiendo el jersey rojo de líder antes de la primera jornada de descanso que anuncia una segunda semana de competición muy dura en la Vuelta.
Más información en breve.
