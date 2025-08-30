El Barça empieza la Champions en Newcastle y la cerrará en su casa ante el Copenhague

El Barça tendrá un inicio fuerte de la Champions ya que abrirá su participación con el duelo en el campo del Newcastle fijado para el jueves 18 de septiembre (21.00 h) y luego recibirá el miércoles 1 de octubre en su casa -no se sabe si en el nuevo Camp Nou o Montjuïc- al Paris SG de Luis Enrique (21.00 ).

Luego, el nivel desciende porque en la tercera jornada, también en Barcelona, se medirá al Olympiacos, aunque en horario vespertino (martes, 21 de octubre, 18. 45 h).

"Para un equipo como el Barça y otros clubs, el objetivo es ganar la Champions. Es la mejor competición y este nuevo capítulo de la Champions es muy divertido", ha recordado Flick, el técnico azulgrana, quien explicó que vio “el sorteo con Marcus Sorg", uno de sus ayudantes.

El calendario del Barça en la Champions 25-26. / El Periódico

"Hay grandes partidos y todos son diferentes, pero estamos felices de jugarla. La temporada pasada jugamos una semifinal fantástica, pero esta temporada lo intentaremos todo", ha precisado el entrenador azulgrana.

Lo sencillo, al final

Tras jugar en Newcastle, recibir al PSG y Copenhague en casa, le tocará al equipo de Flick viajar al campo del Brujas en la cuarta jornada (5 de noviembre, 21.00 h, prólogo de la emotiva visita a Stmaford Bridge para enfrentarse al Chelsea (martes 25 noviembre (21.00 h) teniendo una hoja de ruta mucho más sencilla en las tres últimas jornadas:.

Ese sencilla final comenzará con el retorno del Eintracht, y sus miles de aficionados alemanes, a Barcelona (martes, 9, también a las nueve de la noche) antes de viajar, ya en el 2026, a Praga para jugar el choque contra el Slavia (miércoles, 21 enero) y cerrará la primera fase del torneo el Barça en su casa ante el Copenhague (miércoles 28). Todos a las nueve de la noche