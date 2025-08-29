Vuelve la Liga F: un campeón debilitado y debut del VAR

Vuelva la Liga F. Un año más, arranca la temporada de la Primera División femenina española y el Barça ejercerá como vigente campeón. Las azulgranas llevan seis años consecutivos ostentando el título y esta temporada, que empieza con algunas dudas, quieren seguir perpetuando la hegemonía. En frente, un Real Madrid que quiere postularse de una vez por todas como el rival directo por el título, empezando un proyecto nuevo, para poder luchar de tú a tú con las culés por el trofeo. Hasta 16 equipos conforman la competición, después del ascenso de Alhama el Pozo y LUX Logroño, que ocupan las plazas de Betis y Valencia, descendidos el año anterior. Este sábado 30 de agosto se iniciará la competición femenina, que por primera vez en su historia contará con el videoarbitraje.

Barça, plantilla corta y dudas

Hay cierto nerviosismo en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Una situación que no es nueva de este verano, pues el año pasado ya había cierta inquietud por un 'fin de ciclo', pero que se ha incrementado con la gestión de los últimos meses en cuanto a la estructura del fútbol femenino en la entidad. Pese a ser las flamantes campeonas, que llevan levantando el título 6 años consecutivos y apilan en sus vitrinas 10 trofeos de la competición regular, esta temporada no empieza de la manera más apacible. "Sabemos la cuestión que ha pasado aquí dentro del club. Estoy 100% convencido de que seguimos teniendo un equipo muy competitivo. Sigo creyendo en estas futbolistas, en este 'staff'. Continuaremos mejorando y siendo aún más competitivas. Estoy convencido de que lucharemos por todo esta temporada", confesó Pere Romeu antes del estreno ante el Alhama (20.00 h., DAZN).

No se esperan más movimientos de mercado, por lo que el equipo dirigido por Pere Romeu contará con 17 fichas del primer equipo. Una plantilla corta teniendo en cuenta el exigente calendario que le espera con todas las competiciones y tras un verano donde la Eurocopa ha vuelto a cargar las piernas de las futbolistas. Sin duda, tirar del filial en partidos menos exigentes en LigaF será clave para llegar con fuerzas al tramo final de la temporada y competir en la Champions, donde se quieren quitar la espina que se clavó en Lisboa.

Espanyol, continuación del trabajo

El equipo logró mantenerse en la Liga F al concluir la temporada en 11ª posición, con 32 puntos en 30 partidos, con un resultado notable tras su reciente ascenso. El proyecto, que se reformuló tras el ascenso, fue de menos a más la temporada anterior. Costó un poco arrancar, pero terminó consolidándose con una manera de jugar propia y sumando puntos que le permitieron mantener la categoría para afianzar el proyecto. Este año quieren dar un paso adelante. Con Sara Monforte en el banquillo por segundo año consecutivo, las blanquiazules quieren que el punto de inicio de esta campaña mantenga todos los avances conseguidos el año anterior. Como en su debut en primera hace un año, se estrenan en casa ante su afición y esta vez contra el Atlético de Madrid.

Badalona Womens, (otro) cambio de identidad

Primero fue el cambio de identidad del club. De Levante Badalona a FC Badalona Women. Después de que hace dos temporadas abandonara Sant Joan Despí (dejando de ser el Levante Las Planas) para afincarse en Badalona, ahora el equipo de la Primera División femenina vuelve a reformularse. Lo hace bajo el nombre de FC Badalona Women y viene acompañado de una alianza estratégica con Nike, líder mundial en ropa deportiva, que se suma como patrocinador técnico exclusivo del equipo para la temporada 2025/26 en la Liga F Moeve.

Luego, el cambio de campo y sede: entrenar en el CAR de Sant Cugat y jugar los partidos en el Estadi Municipal de Palamós, donde han tenido que poner césped nuevo dada a la reglamentación de Liga F que obliga a todos los clubes a jugar en hierba natural para poder inscribirse. Con Anna Juveny en el banquillo, que llegó al club las jornadas finales de la campaña pasada, y todos lo cambios de la entidad, el Badalona Womens quiere reescribirse. Eso pasará por resolver problemas internos presentes desde hace tiempo y dotar a la plantilla de recursos profesionales para mantener un buen nivel competitivo.

Estreno del videoarbitraje

En la Liga F debutará este año el VAR. Pese a que no será como el implementado en la liga masculina, el modelo de FVS, validado por FIFA, permite la revisión de jugadas clave del partido a través del vídeo activado a petición de los cuerpos técnicos. Este sistema ya ha sido utilizado en competiciones internacionales como la Copa Mundial Femenina Sub-20 Colombia 2024, Copa Mundial Femenina Sub‑17 de República Dominicana 2024.

Con DAZN, pero 'in extremis'

Se han vivido momentos de tensión e incertidumbre las semanas previas al estreno liguero. Porque, pese a que DAZN es el único operador con los derechos de la competición femenina, la operadora tenía dudas y exigencias para continuar emitiendo los partidos. Hasta que no se ha llegado a un acuerdo, apenas dos días antes, no ha vuelto a incluir la LigaF en su paquete de pago para los aficionados.