US Open: Luciano Darderi - Carlos Alcaraz, en directo

El tenista español Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, se enfrenta este viernes al italoargentino Luciano Darderi, número 34, en la en tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, que comenzó este miércoles en las pistas del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King, en Flushing Meadows (Nueva York).

La segunda roda comenzó con el pleno triunfo de los principales favoritos, entre ellos el murciano, el serbio Novak Djokovic y la bielorrusa Aryna Sabalenka.

En concreto, Carlos Alcaraz machacó al italiano Mattia Bellucci (número 65) por 6-1, 6-0 y 6-3 en una hora y 36 minutos.