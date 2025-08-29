Tenis
US Open: Luciano Darderi - Carlos Alcaraz, en directo
El tenista español ya machacó en la segunda ronda al italiano Mattia Bellucci por 6-1, 6-0 y 6-3 en una hora y 36 minutos.
Redacción
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
El tenista español Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, se enfrenta este viernes al italoargentino Luciano Darderi, número 34, en la en tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, que comenzó este miércoles en las pistas del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King, en Flushing Meadows (Nueva York).
La segunda roda comenzó con el pleno triunfo de los principales favoritos, entre ellos el murciano, el serbio Novak Djokovic y la bielorrusa Aryna Sabalenka.
En concreto, Carlos Alcaraz machacó al italiano Mattia Bellucci (número 65) por 6-1, 6-0 y 6-3 en una hora y 36 minutos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Vuelta a España llega a Catalunya: así es el recorrido de sus tres trascendentales etapas
- El Barça, ya con el Certificado de Final de Obra parcial, apura plazos para poder abrir el Camp Nou
- Sorteo de la Champions 2025/26, en directo: rivales y calendario de Barça, Real Madrid, Atlético...
- La mirada reverencial de dos campeones que idolatran al profesor Márquez
- Fermín se debate entre Chelsea y Barça
- El sorteo de la Champions 25-26: El Barça topa con PSG, Chelsea y Newcastle en un grupo asequible
- El estresante verano de Laporta: reapertura del Camp Nou, vender a Fermín para cuadrar cuentas, inscripciones sin cerrar...
- El marine Alcaraz sabotea al bombardero Opelka en su debut en el US Open