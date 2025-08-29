Sánchez Llibre: "Veo un futuro muy bonito para el Espanyol con Pace"

Cualquier reflexión de Daniel Sánchez Llibre sobre el Espanyol siempre es interesante. El expresidente perico recuperó el año pasado el patrocinio de su empresa Conservas Dani en el frontal de la camiseta del primer equipo. Aunque el acuerdo era solo para un año y estuvo en el aire su continuidad, la vinculación finalmente se ha prolongado. Esa alianza, siempre histórica y nostálgica, fue presentada este viernes en el RCDE Stadium con el empresario a la cabeza.

"Siempre he dicho que si viene otra marca que aporte más dinero, nosotros nos vamos. Hace 35-40 años era muy difícil encontrar un patrocinador para el Espanyol. El presidente Perelló y José Manuel Lara me convencieron, hicimos una prueba y resultó un éxito", explicó Dani, rememorando una vinculación que comenzó en 1994. El expresidente, de 74 años, explicó que ver la camiseta sin patrocinador le suponía "un vacío muy grande", por lo que decidió mantener su compromiso. "La próxima temporada lloverán ofertas. Invitaría a muchas empresas a invertir en el Espanyol", remarcó.

"Feliz y orgulloso"

El dirigente presidió el club blanquiazul entre 1997 y 2001, época en la que el cuadro catalán conquistó dos Copas del Rey y un subcampeonato de la UEFA. Después de dos descensos en los últimos cinco años, el equipo vuelve a tener muy buena pinta con fichajes de renombre y una plantilla coronada con el retorno de Urko, por el que el club ha pagado cinco millones.

Ese contexto coincide con el cambio de propiedad. Chen Yansheng ha dado paso a Alan Pace como dueño del club en un proceso que podría completarse en unas dos semanas. "Conocí a la nueva propiedad el lunes pasado, tuvimos una reunión larga y hablamos del espónsor. A Pace le pregunté si estaba feliz por haber comprado el Espanyol. La respuesta fue que está muy feliz y orgulloso de haber dado este paso. La sociedad de Pace tiene experiencia en el fútbol y veo un futuro muy bonito para el Espanyol con él", aseguró.

"Bien blindados"

El patrocinio del primer equipo convivirá con el acuerdo que mantiene Conservas Dani como patrocinador principal de la cantera perica, una vinculación presente de la temporada 2021-2022.

El acto con Sánchez Llibre precedió a la presentación de Charles Pickel y Urko González de Zárate como nuevos jugadores pericos. Los dos centrocampistas estuvieron acompañados del director deportivo Fran Garagarza, que no espera sorpresas desagradables hasta el cierre de mercado. "Espero que no haya situaciones límite, pero estamos bien blindados", aclaró el dirigente.