La ronda española
Juan Ayuso resurge de las tinieblas y logra una victoria épica en la Vuelta
Sergi López-EgeaSergi López-Egea
Periodista
Periodista especializado en ciclismo desde 1990. He seguido regularmente el Tour como enviado especial desde 1991 al igual que la Vuelta, varias ediciones del Giro, la Volta y Mundiales de la especialidad. Autor de los libros 'Locos por el Tour' (con Carlos Arribas y Gabriel Pernau, RBA), 'Cumbres de leyenda' (con Carlos Arribas, RBA y reedición en Cultura Ciclista), 'Cuentos del Tour', 'Cuentos del pelotón', 'Cuentos del equipo Cofidis' y 'El Tourmalet', todos ellos de Cultura Ciclista.
Juan Ayuso ha logrado este viernes una victoria épica en la cumbre de Cerler, donde se ha presentado en solitario después de haber reventado la séptima etapa durante la ascensión al Port del Cantó. De esta manera, ha intentado borrar la mala imagen que ofreció el jueves en Andorra cuando sorprendentemente se descolgó del grupo de figuras de la Vuelta.
Es la primera victoria del joven corredor alicantino en la ronda española. En mayo también se apuntó un triunfo de etapa en el Giro.
Más información en breve.
