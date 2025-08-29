El Girona de Míchel busca la redención: "No me he fijado ni he señalado a nadie, en ninguna área del club"

Míchel analizó la derrota del pasado domingo en La Cerámica (5-0) con la cabeza más fría. Entonces, cargó duramente contra los jugadores y el club. Y hoy recordó, antes de recibir este sábado al Sevilla (19.30 h.), que "para competir tenemos que ser un equipo y tener la cabeza en su sitio".

“Necesitamos estar concentrados al 100% en el partido. Habrá momentos difíciles y si tenemos otros pensamientos será imposible. Tenemos que pensar en ayudar al compañero. La palabra que tenemos que usar es competir, el juego y el estilo ya vendrán después".

Asimismo, añadió: “Continuar en Primera División es el reto que tenemos por delante, el objetivo. Es muy importante que este sábado empiece la temporada del Girona. Tenemos que estar todos juntos. La palabra que más hemos pronunciado esta semana es competir. Sin competir, no hay talento, orgullo, compromiso, ni trabajo".

Las bajas

Durante este tiempo, el técnico de Vallecas ha perdido a Krejci, indiscutible en el eje de la defensa; el portero Juan Carlos, por lesión; el delantero Miovski, aunque tampoco contaba y ya ha viajado a Escocia; y pronto Yangel, clave en su esquema y que se lesionó ante el Villarreal. Tsygankov, además, es duda contra los sevillistas por unas molestias en la pierna izquierda.

La lesión de larga duración de Juan Carlos ha abierto la "necesidad" de traer a un nuevo guardameta a Montilivi. “Veremos las posibilidades que tenemos. Más allá de que Juan Carlos es un jugador importante por nosotros, nos duele quedarnos con solo dos porteros para toda la temporada. También habrá selecciones y podemos perder a más jugadores. Es importante fichar otro portero”.

En este sentido, Míchel ha valorado la convocatoria de Joel Roca con la selección española sub-21. “Es un jugador que ha demostrado que tiene ilusión, motivación y alma. Está en un momento dulce, pero siempre he dicho que lo que se ha ganado hasta ahora lo tiene que continuar haciendo. Estoy muy contento por esta convocatoria, es una muy buena noticia. Estamos empezando la temporada y seguro que es una motivación especial por él”, apuntó sobre el extremo de Camprodon.

"Necesitamos estar todos juntos"

Sobre las declaraciones que hizo después del encuentro en Vila-real, asegurando que no habían sido un equipo, el técnico explicó: “Hemos hablado y estar todos juntos es la manera de preparar las cosas. No me he fijado ni he señalado a nadie, en ninguna área del club. Pienso que todos juntos tenemos que pensar que para continuar en Primera División necesitamos una estructura y un proyecto sólido. Debemos tener claro el mensaje, el proyecto y el objetivo. Necesitamos hacer un equipo con un sentimiento de pertenencia muy top, con jugadores que tengan la cabeza aquí. Vestir la camiseta del Girona tiene que ser lo mejor para ellos. Tener esta sensación mañana y cada día de entrenamiento. Ni yo ni David [López] hemos señalado a nadie. Luchar en Primera es muy difícil. Parece que nosotros estemos por encima de otros equipos y es mentira, somos muy, muy humildes en Primera. Nuestro objetivo es continuar. Necesitamos estar todos juntos. Necesitamos a todo el mundo porque, si no, no haremos un equipo”.