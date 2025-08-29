Fútbol
El Barça logra la inscripción de Gerard Martín
El defensa, ya registrado por LaLiga tras las últimas operaciones de mercado del Barcelona, llevará el dorsal 18
Efe
El lateral Gerard Martín ya figura como inscrito para la primera plantilla del Barcelona en la página oficial de LaLiga, por lo que podrá entrar en la convocatoria del partido del próximo domingo que el equipo azulgrana disputará contra el Rayo Vallecano.
El defensa catalán, que se perdió las dos primeras jornadas de la competición al no estar registrado en la competición, será una de las novedades del Barça para jugar en Vallecas.
La cesión al Elche del portero Iñaki Peña ha permitido al club azulgrana liberar suficiente masa salarial para inscribir a Martín, quien aparece con el dorsal número 18 en la página oficial de la competición.
Con la inscripción del jugador catalán confirmada, el Barcelona está pendiente de dar de alta al portero polaco Wojciech Szczesny y al delantero sueco Roony Bardghji.
El club prevé que los dos jugadores queden inscritos antes del cierre del mercado.
