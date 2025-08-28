El sorteo de la Champions 25-26: El Barça topa con PSG, Chelsea y Newcastle en un grupo asequible

Volverá Luis Enrique al Camp Nou. O a Montjuïc. Volverá el Paris SG, el actual campeón, a medirse al Barça de Flick tras aquella tempestuosa eliminatoria contra el equipo de Xavi, al que echó en los cuartos de final Volverá, además, Dembélé, tal vez ya con el Balón de Oro en el bolsillo. Y volverá el Barça a Stamford Bridge, uno de los templo des Iniesta, para enfrentarse al Chelsea, además de enfrentarse al Newcastle, las tres piedras más diíficiles que ha determinado el sorteo de la Liga de Campeones realizado en Mónaco.

En la orilla de la Champions, con aquella doble noche en Montjuïc y Milán en que se consagró ya planetariamente Lamine Yamal, se quedó el Barça ante el Inter. Llorando por quedarse a centímetros de jugar una final europea, hito que no alcanza desde Berlín-2015. Hace una década ya que el club no besa esa corona europea. Desde entonces ha vivido lejos de la elite, confinado al deshonor de tener que jugar hasta dos Europa Leagues de forma consecutiva. Ni siquiera “le alcanzó”, que diría Messi, para lograr ese título de la segunda división continental.

Fue la llegada de Flick quien le dio un impulso espectacular al equipo, situándole en la semifinal, eliminado en la prórroga tras encajar aquel gol de acerbi (m. 90+3) que le llevó luego, con el tanto de Fratessi, a la perdición.

Dos viajes a Inglaterra

Al equipo de Flick le ha tocado medirse en un grupo que no es tan duro como el del Madrid o Atlético. Volverá a Stamford Bridge para medirse al Chelsea, recibirá al PSG, el actual campeón de Europa, en su casa -no se sabe si en el nuevo Camp Nou o en el hogar de alquiler que es Montjuïc- y en Barcelona también se medirá a Eintracht de Frankfurt, Olympiakos y Copenhague, mientras fuera tendrá que visitar el campo del Slavia de Praga, Brujas y Newcastle, un nuevo rico recién llegado a la aristocracia de la Champions.

Pero el nuevo formato de la Champions, que vive ahora su segunda edición, le sentó de maravilla al Barça, transformado en el mejor ataque del continente, purgando sus errores defensivos (encajó siete goles con el Inter -tres en Barcelona, cuatro en Italia) que le quitaron en el último suspiro el billete para Múnich donde le aguardaba el PSG de Luis Enrique, que defiende a partir de la segunda semana de septiembre su condición de campeón, precisamente ante el Barça. Ese tropiezo frustró una inmaculada liga inicial que le llevó al segundo lugar, solo superado por el Liverpool, quien, curiosamente, luego caía en octavos ante el equipo parisino.

Durísimo sorteo para el Madrid

Casi cuatro meses de la tragedia deportiva de San Siro, el Barça ya conoce su hoja de ruta inicial para estar en la final de Budapest, fijada para el sábado 30 de mayo y en una horario inusual. Se abandona la noche y se entrega la UEFA al horario vespertino: se jugará a las 18.00 en el moderno Puskás Arena de la capital húngara.

Xabi Alonso, antes del encuentro de LaLiga ante el Oviedo / AP

Esa ruta se le ha envenenado al Madrid, que tiene como rivales a Liverpool, el campeón de la Premier, Manchester City, un clásico reencuentro con Guardiola, de visita en el Bernabéu un año más, y la Juiventus. Además, Benfica, Marsella, Olympiacos, Mónaco y Kairat Almaty configuran los escalones más sencillos para el equipo de Xabi Alonso.

Complejo para Atlético y Villarreal

Al Atlético de Madrid tampoco le ha ido muy bien el sorteo que le ha emparejado con Inter, Liverpool, Eintracht de Frankfurt, Arsenal, Bodo, PSV Eindhoven, Union SG y Galatasaray. Igual de complejo pinta el grupo del Villarreal con Manchester City, Dortmund, Juventus, Leverkusen, Ajax, Tottenham, Copenhague y Pafos.

Simeone, durante el partido ante el Elche. / AFP7 vía Europa Press

Establecida la hegemonía en España (Liga, Copa del Rey y Supercopa, llevándose por delante al Madrid de Ancelotti), el Barça orienta su mirada hacia Europa, un territorio de grandes desastres en los 10 últimos años. Lamine Yamal es la bandera de esa enorme esperanza azulgrana. Y nada más caer en Milán, con las lágrimas aún dejando sus huellas en el rostro de un adolescente (tenía 17 años; ahora ya es mayor de edad, con 18), soltó un mensaje poderoso. Nadie se lo pidió. Salió de su irrefrenable ambición.

La promesa de Lamine Yamal

"No pararemos hasta dejar a este club donde se merece, en lo más alto. Cumpliré mi promesa y la traeré a Barcelona, no pararemos hasta conseguirlo", pregonó la joven estrella a través de sus redes sociales. Un mensaje que retumba cada día en su cabeza, al que añadió luego que solo le quedaba ganar la Champions y el Mundial, claro, con la selección española.

De aquel casi anónimo Barça que arrancó en septiembre de 2024 el camino por Europa a este que lo emprenderá ahora hay un sustancial cambio. Es mirado ya, y con todo honor, como el gran club que fue, una vez recuperada la identidad futbolística de la mano de Flick sustentada en un juego moderno, divertido, a veces excesivamente arriesgado, pero fiel a un aire volcánico que devora al rival, seduce al culé y engancha a cualquiera que ama este juego.