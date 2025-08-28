El Rayo arrolla al Neman Grodno y se clasifica para una fase final europea 24 años después

El Rayo Vallecano, con un doblete de Álvaro García y otros dos tantos más de Sergio Camello y Jorge de Frutos, goleó este jueves por 4-0 al Neman Grodno bielorruso en la vuelta de la eliminatoria previa de acceso a la Conference League y logró el pase a la fase de grupos. El Rayo se clasifica por fin para una fase final de una competición europea 24 años después.

Ha sido un partido histórico. El barrio madrileño solo ha jugado una temporada en competición europea, a principios de siglo.

Tras vencer por la mínima en la ida, el Rayo volvió a Vallecas con la idea de solventar ante su público, y sin contratiempos, la eliminatoria, algo que no pudo encarrilar en la primera parte porque se encontró un rival correoso, bien plantado sobre el césped y que no perdió la compostura de su esquema táctico.

El Rayo Vallecano intentó llevar la iniciativa del juego, mantuvo la posesión con Óscar Valentín, Gerard Gumbau y Oscar Trejo, pero no puso en grandes apuros al portero bielorruso, que vio desde la distancia cómo su equipo pudo abrir el marcador. Fue con un disparo al larguero de Suchkov previo roce con la mano de Batalla.

El equipo madrileño también pudo marcar, y de hecho lo hizo por medio de Sergio Camello, aunque el gol no subió al marcador por fuera de juego previo del uruguayo 'Pacha' Espino. Aún así, el suspense duró unos minutos porque inicialmente el colegiado decretó fuera de juego, posteriormente al consultar el VAR lo dio por bueno y, antes de que sacara el equipo bielorruso de centro, lo volvió a anular.

En la segunda mitad todo cambió. El Rayo dio un paso adelante, se mostró más aguerrido en su juego y ese empuje ofensivo encontró premio a los 63 minutos cuando Jorge de Frutos peleó un balón con Parkhomenko, metió la puntera para ceder a Álvaro García y éste, con un remate cruzado, anotó el primero.

En solo dos minutos el equipo franjirrojo sentenció el duelo por medio de Sergio Camello, que remató a gol, en el segundo palo y anticipándose a su defensor, un centro desde la izquierda de Álvaro.

Con todo encarrilado, el Rayo no se relajó aunque el desanimo empezó a cundir en el Neman Grodno, que se vino abajo y encajó otros dos tantos por fallos defensivos, uno obra de Jorge de Frutos tras un buen pase de Unai López y el otro de nuevo de Álvaro García tras aprovechar un hueco por el lado izquierdo de su ataque.

Con el pitido final el delirio se apoderó de la afición, que ya sueña con darse un paseo por Europa como el que se dio en la temporada 2000-2001 en la Copa de la UEFA.