Messi marca un doblete y mete al Inter de Miami en la final de la Leagues Cup
El equipo de Mascherano vence al Orlando City por 3-1 y buscará este domingo ganar el título que ya consiguió en 2023
El Inter de Miami se clasificó este jueves para la final de la Leagues Cup tras superar al Orlando City por 3-1 en el Chase Stadium de Miami. Un doblete de Leo Messi y un tanto de Telasco Segovia llevaron al conjunto de Javier Mascherano a una nueva final: la segunda en las últimas tres ediciones del torneo estadounidense. El equipo de Florida disputará este domingo el encuentro definitorio frente al ganador de la otra semifinal, entre Los Angeles Galaxy y el Seattle Sounders.
Si Leo Messi iba a estar disponible para la eliminatoria, era la máxima incógnita para el Inter de Miami. El argentino se había perdido cuatro encuentros desde que sufrió su lesión el pasado 2 de agosto contra el Necaxa. Sin embargo, el '10' estuvo disponible finalmente para el 'Jefecito' y fue determinante para los suyos. Apenas bastaron 20 minutos de encuentro, para que el árbitro mostrara las dos primeras amarillas a dos jugadores del Orlando City por un manotazo en la cara de Luis Suárez y una entrada por detrás sobre Baltasar Rodríguez.
Esta tensión encendió a un Inter Miami, que había arrancado desacertado con un Messi desconectado, y fue creciendo en el partido a medida que el rosarino se aliaba con Rodrigo De Paul, Suárez y Rodríguez. La más clara de 'Las Garzas' partió de un pase raso al punto de penalti de Jordi Alba, pero en ese espacio vacío apareció el central Maximiliano Falcón, y su disparo manso acabó en las manos del guardameta.
Orlando City, que había desperdiciado un mano a mano muy claro en botas de Iván Angulo, se resarció al filo del descanso cuando Marco Pasalic recibió un balón dentro del área, y tras un rebote en el pecho que fue revisado por el VAR, fusiló la meta de Óscar Ustari, que no pudo evitar el 0-1.
En la segunda parte, 'Las Garzas' encontraron el doble premio con un penalti por agarrón a Suárez que culminó en la expulsión de David Brekalo por segunda amarilla. Messi asumió la responsabilidad, y con un disparo suave pero colocado a su derecha, igualó las semifinales.
Más tarde, Jordi Alba combinó en el minuto 88 con Luis Suárez y Messi para regalarle un balón al argentino que supuso la remontada. El tercer gol del Inter de Miami fue esta vez de Telasco Segovia en el descuento.
Un tanto que certificó el pase a la final del próximo domingo de los de Miami. Se enfrentarán en la final de la Leagues Cup a Seattle Sounders, que venció en su duelo ante Los Angeles Galaxy.
