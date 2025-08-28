El Girona vende a Krejci al Wolverhampton por 30 millones (le costó ocho hace un año)

Llegó a Montilivi hace un año procedente del Sparta de Praga. Ladislav Krejci le costó ocho millones de euros al Girona. Y ahora lo acaba de vender al Wolverhamtpon por 30 millones de euros, aunque, de momento, se trata de una cesión por un año con opción de compra obligatoria. O sea, 7 millones ahora y 23 después por el central, que firmará hasta 2030 y se convierte en el primer jugador checo de la historia del club inglés.

"Es un gran orgullo para mí ser el primer checo del club. La Premier League es la mejor liga del mundo. Es un gran logro para mí, como ciudadano de mi país. Tenemos jugadores de gran nivel que han jugado en esta liga, y es un placer ser uno de ellos", ha reconocido el ya exdefensa del Girona a los medios oficiales del club inglés.

De Vant a Ounahi

Con este negocio, el Girona obtiene la liquidez necesaria para acometer la profunda reestructuración que necesita en su plantilla apurando al máximo el tiempo límite ya que el mercado se cierra el próximo lunes. Busca Quique Cárcel, el director deportivo del club catalán, la llegada de un delantero centro, al menos. gull

El ucraniano Vladyslav Vant, el ‘nueve’ del Dinamo de Kiev, es el gran candidato. Necesita Míchel también un centrocampista y ahí encaja la figura del marroquí Ounahi, que milita ahora en el Olympique de Marsella, la pieza elegida para compensar la marcha de Yangel Herrera a la Real Sociedad.

La venta de Krejci, que se ha convertido en un gran negocio para el Girona, uno de los más beneficiosos de su historia, se une a la de Miguel Gutiérrez al Nápoles por 18 millones, aunque el 50% de ese traspaso ha terminado en la caja del Madrid.

No descarta el club catalán recuperar a Bryan Gil, que sigue sin equipo después de retornar su cesión al Tottenham, propietario de sus derechos. Ni tampoco renuncia a fichar a un centrocampista organizador, tarea que asumió en la pasada temporada Arthur, el exazulgrana que llegó en el mercado invernal.