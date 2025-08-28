Garnacho se va al Chelsea por 47 millones de euros

El argentino Alejandro Garnacho, del Manchester United, ha llegado a un acuerdo para fichar por el Chelsea por 40 millones de libras (47 millones de euros).

Según adelantó "Sky Sports" y pudo confirmar EFE, el argentino será jugador del Chelsea en los próximos días, tal y como era su deseo desde el inicio del mercado, cuando ya quedó claro que no entraba en los planes de Rúben Amorim y que lo mejor para ambas partes era una salida.

Cuarta venta más cara

Garnacho, canterano del United desde que llegó en 2020 procedente del Atlético de Madrid, se convertirá en la cuarta venta más cara del United tras las de Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku y Ángel Di María, y es la más importante de la academia del club mancuniano.

La venta de Garnacho también ha sido propiciada por su carácter de canterano, ya que los 47 millones se ingresan limpios en las cuentas de cara a las declaraciones para el 'fair play' financiero.

A sus 21 años y tras 144 partidos y 26 goles anotados con los 'Red Devils', Garnacho continuará su carrera en la Premier League en un Chelsea en el que no le sobrará competencia por las bandas y en el que tratará de volver a ser uno de los extremos más desequilibrantes de la liga inglesa.