La final de la Champions adelanta su horario y se jugará a las 18.00 horas

La UEFA anunció este jueves que modifica el horario de la final de la Champions League. A partir de 2026, la hora de inicio del último encuentro de la Liga de Campeones pasará de las 21.00 a las 18.00 horas. Una acción que se toma a fin de "mejorar la experiencia de los aficionados" y "optimizar la logística de las ciudades anfitrionas", según apuntó el organismo que rige el fútbol europeo en un comunicado.

"La decisión está diseñada para mejorar la experiencia global del día del partido para los aficionados, los equipos y las ciudades anfitrionas, optimizando la logística y las operaciones, al tiempo que se obtienen varios beneficios tangibles. El objetivo es hacer del día del partido una experiencia para todos los que quieran formar parte de la emoción", especifica el escrito.

Asimismo, la UEFA entiende que esta iniciativa supondrá "un mejor acceso al transporte público" para los aficionados e "impulsará el impacto económico del acontecimiento" para las ciudades anfitrionas, al ofrecer la posibilidad a los seguidores de continuar con sus celebraciones. Por otro lado, bajo la mirada del ente europeo, se permitirá una retransmisión televisiva "más accesible", por lo que "la final llegará a una audiencia televisiva y digital más amplia en todo el mundo".

"Si bien un inicio a las 21:00 es ideal para partidos entre semana, un inicio más temprano el sábado para la final significa un final más temprano, independientemente de la prórroga o los penaltis, y ofrece a los aficionados la oportunidad de disfrutar el resto de la tarde con amigos y familiares, reflexionando sobre el partido de la temporada", señaló el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.

Cinco equipos españoles

Respecto a la Champions 2025-26, este jueves comienza de manera simbólica la máxima competición del fútbol europeo con el sorteo de los enfrentamientos de la fase liga: la primera jornada tendrá lugar entre el 16 y el 18 de septiembre. Esta campaña, cinco equipos representarán al fútbol español en la Liga de Campeones: Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal.