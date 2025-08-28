El Espanyol paga cinco millones por Urko y cierra una plantilla ilusionante

Catorce fichajes con una inversión de 13 millones de euros es el balance del ambicioso mercado de verano de un Espanyol que fue de los primeros en moverse con solvencia en junio y también ha sido de los primeros en dar por finiquitadas las operaciones. No será necesario esperar a la agonía del último día, en este caso el lunes 1 de septiembre, como en otras ocasiones. La compra de Urko González de Zárate a la Real Sociedad por cinco millones ha sido la guinda perfecta para una plantilla ilusionante.

Empezó la vorágine con refuerzos modestos que ya se presuponía que acabarían cedidos en algún club de Segunda, como el central Hugo Pérez y el delantero Marcos Fernández, pero el panorama se fue animando con incorporaciones de renombre y contrastadas, como el meta Dmitrovic o la compra del 50% de los derechos de Roberto Fernández por 6,2 millones. Resultó trascendental el delantero en la salvación desde su llegada en enero, como también lo fue Urko González de Zárate, el último refuerzo perico, que firmó hasta 2030.

La confianza de Manolo

Aunque hace semanas parecía muy complicado su retorno, el comienzo de Liga demostró al pivote que era la tercera opción de Sergio Francisco para esa demarcación en la Real. Gorrotxategi y Turrientes estaban por delante del vitoriano, que ha puesto todo de su parte para volver al grupo de Manolo González, el técnico que confía plenamente en sus prestaciones. Ni siquiera la incorporación de otro centrocampista, como Charles Pickel, ha frenado una operación que ha concluido de forma feliz para los pericos.

El Espanyol se hace con el 80% del futbolista por una cifra cercana a los 5 millones de euros de modo que el técnico podría repetir la medular que tan bien le funcionó en el tramo final del curso pasado, con Urko por delante de la zaga, acompañado de Pol Lozano y Expósito.

El fondo de armario se ha incrementado con alternativas tan fiables como Terrats, Pickel y Javi Hernández. La idea, como comentó este miércoles el director deportivo Fran Garagarza, es lograr la "estabilidad" y evitar "los sufrimientos" del curso pasado, cuando el equipo salvó el cuello en el último suspiro.